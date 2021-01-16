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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306771.html
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу
Наименьший среди российских регионов темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:13
2021-01-16T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наименьший среди российских регионов темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область - 0,3% 3. Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Магаданская область, Республика Ингушетия - 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу

11:13 16.01.2021 (обновлено: 11:14 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наименьший среди российских регионов темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область - 0,3% 3. Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Магаданская область, Республика Ингушетия - 0,4%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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