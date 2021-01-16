https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306389.html

В России выявили 24 092 новых случая коронавируса

В России выявили 24 092 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 092 новых случая коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:11

2021-01-16T11:11

2021-01-16T12:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 092 новых случая коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Почти 13 процентов заразившихся (3113 человек) переносят заболевание без симптомов. Умерли за минувшие сутки 590 человек, выписались из больниц — 27 311, причем число выздоровевших уже пятый день подряд превышает число новых случаев. Новые случаи отмечены во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4674 (на 860 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге выявили 3253 заразившихся, в Подмосковье — 1406, в Нижегородской области — 485, в Свердловской — 397, в Ростовской — 393, в Воронежской — 389, в Крыму — 328, в Красноярском крае — 323, в Вологодской области — 309.Минимальный показатель зафиксирован на Чукотке — двое заболевших, а в Ненецком автономном округе их пятеро.Суточный темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 544 623. Умерли за все время 65 085 человек, вылечились — 2 936 991. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 91,8 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 94 миллионам. Умерли за все время два миллиона человек.Больше всего заболевших в США — 22,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/shtamm-1593263668.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество