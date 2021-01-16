https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593299436.html
Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19
Тест-система на выявление "британского" штамма COVID-19, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:43
2021-01-16T09:43
2021-01-16T13:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Тест-система на выявление "британского" штамма COVID-19, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может выявлять вирус за 1,5 часа, сообщила пресс-служба ведомства."Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления "британского штамма" коронавируса. Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени", — говорится в сообщении.Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)