https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593299436.html

Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19

Тест-система на выявление "британского" штамма COVID-19, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T09:43

2021-01-16T09:43

2021-01-16T13:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_fdd8a7fc94a7a3f9e1726e15dbad3041.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Тест-система на выявление "британского" штамма COVID-19, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может выявлять вирус за 1,5 часа, сообщила пресс-служба ведомства."Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления "британского штамма" коронавируса. Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени", — говорится в сообщении.Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)