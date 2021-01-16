https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593294446.html
В Германии за сутки выявили более 18 тысяч новых больных COVID-19
В Германии за сутки выявили более 18 тысяч новых больных COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки выросло на 18 тысяч, следует из данных Института Роберта Коха, который РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T08:43
2021-01-16T08:43
2021-01-16T08:43
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки выросло на 18 тысяч, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 18 678 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 980 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировали 2 019 636 случаев заражения и 45 974 летальных исхода. Выздоровели более 1,6 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593180559.html
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире