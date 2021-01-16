https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593290537.html

Семья умершей от нового штамма COVID-19 предупредила об опасности вируса

Семья умершей от нового штамма COVID-19 предупредила об опасности вируса

Семья жительницы города Хьюстон, штат Техас, которая умерла от "британского" штамма коронавирусной инфекции, предупредили об опасности и призвала людей... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T06:46

2021-01-16T06:46

2021-01-16T06:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

хьюстон

сша

техас

общество

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Семья жительницы города Хьюстон, штат Техас, которая умерла от "британского" штамма коронавирусной инфекции, предупредили об опасности и призвала людей относиться к пандемии серьезно, сообщает телеканал ABC13 Houston. По словам родственников, сначала 40-летняя Фелиция Паркер стала испытывать проблемы с дыханием. Также женщине диагностировали диабет второго типа.В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70 процентов заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/shtamm-1592888040.html

хьюстон

сша

техас

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье, хьюстон, сша, техас, общество, в мире