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Семья умершей от нового штамма COVID-19 предупредила об опасности вируса
Семья умершей от нового штамма COVID-19 предупредила об опасности вируса
Семья жительницы города Хьюстон, штат Техас, которая умерла от "британского" штамма коронавирусной инфекции, предупредили об опасности и призвала людей... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T06:46
2021-01-16T06:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
хьюстон
сша
техас
общество
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Семья жительницы города Хьюстон, штат Техас, которая умерла от "британского" штамма коронавирусной инфекции, предупредили об опасности и призвала людей относиться к пандемии серьезно, сообщает телеканал ABC13 Houston. По словам родственников, сначала 40-летняя Фелиция Паркер стала испытывать проблемы с дыханием. Также женщине диагностировали диабет второго типа.В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70 процентов заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье, хьюстон, сша, техас, общество, в мире

Семья умершей от нового штамма COVID-19 предупредила об опасности вируса

06:46 16.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Семья жительницы города Хьюстон, штат Техас, которая умерла от "британского" штамма коронавирусной инфекции, предупредили об опасности и призвала людей относиться к пандемии серьезно, сообщает телеканал ABC13 Houston.
По словам родственников, сначала 40-летняя Фелиция Паркер стала испытывать проблемы с дыханием.
"Она попала в больницу в понедельник, а умерла уже в субботу", — рассказала член семьи Ромека Джеймс.
Также женщине диагностировали диабет второго типа.
"Это серьезно. Это не просто какой-то человек. Это чья-то мать, сестра. Нам нужно быть осторожными и следовать рекомендациям властей. Это не очередной случай, а конкретный человек", — отметила родственница погибшей.
В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70 процентов заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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