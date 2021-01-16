Семья умершей от нового штамма COVID-19 предупредила об опасности вируса
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Семья жительницы города Хьюстон, штат Техас, которая умерла от "британского" штамма коронавирусной инфекции, предупредили об опасности и призвала людей относиться к пандемии серьезно, сообщает телеканал ABC13 Houston.
По словам родственников, сначала 40-летняя Фелиция Паркер стала испытывать проблемы с дыханием.
"Она попала в больницу в понедельник, а умерла уже в субботу", — рассказала член семьи Ромека Джеймс.
Также женщине диагностировали диабет второго типа.
"Это серьезно. Это не просто какой-то человек. Это чья-то мать, сестра. Нам нужно быть осторожными и следовать рекомендациям властей. Это не очередной случай, а конкретный человек", — отметила родственница погибшей.
В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70 процентов заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.
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