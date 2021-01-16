https://ria.ru/20210116/kolesnikova-1593342519.html

В Белоруссии суд отклонил жалобу на продление ареста Колесниковой

В Белоруссии суд отклонил жалобу на продление ареста Колесниковой

Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционера и сторонницы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марии Колесниковой... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T17:48

2021-01-16T17:48

2021-01-16T17:48

протесты в белоруссии

мария колесникова

виктор бабарико

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционера и сторонницы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марии Колесниковой на продление срока ее содержания под стражей, сообщил в субботу официальный Telegram-канал Бабарико.Ранее сообщалось, что члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой срок содержания под стражей продлен еще на два месяца – до 8 марта.Отмечается также, что "результаты судебного заседания для защиты были предсказуемы, но адвокаты и сама Мария будут обжаловать решение Партизанского суда".Следственный комитет Белоруссии ранее сообщал, что Колесникова и юрист Максим Знак, который также является членом президиума координационного совета оппозиции, являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, Колесникова - фигурант уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой республики по факту создания экстремистского формирования и руководства им.Координационный совет по транзиту власти создали представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов на высший государственный пост, где в шестой раз победил Александр Лукашенко (80,1% голосов по данным ЦИК). Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов.После выборов президента в республике начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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мария колесникова, виктор бабарико, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, в мире