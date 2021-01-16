В Белоруссии суд отклонил жалобу на продление ареста Колесниковой
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционера и сторонницы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марии Колесниковой на продление срока ее содержания под стражей, сообщил в субботу официальный Telegram-канал Бабарико.
Ранее сообщалось, что члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой срок содержания под стражей продлен еще на два месяца – до 8 марта.
"Шестнадцатого января суд Партизанского района не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока заключения под стражей до 8 марта. Сейчас Мария — в СИЗО-1 на (улице – ред.) Володарского", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что "результаты судебного заседания для защиты были предсказуемы, но адвокаты и сама Мария будут обжаловать решение Партизанского суда".
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Следственный комитет Белоруссии ранее сообщал, что Колесникова и юрист Максим Знак, который также является членом президиума координационного совета оппозиции, являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, Колесникова - фигурант уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой республики по факту создания экстремистского формирования и руководства им.
Координационный совет по транзиту власти создали представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов на высший государственный пост, где в шестой раз победил Александр Лукашенко (80,1% голосов по данным ЦИК). Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов.
После выборов президента в республике начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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