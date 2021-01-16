https://ria.ru/20210116/kobakhidze-1593329445.html

Биография Ираклия Кобахидзе

Биография Ираклия Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе - грузинский политик, председатель парламента Грузии, родился 25 сентября 1978 года. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:18

2021-01-16T15:18

2021-01-16T15:18

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

совет европы

тбилисский государственный университет

оон

сша

грузия

справки

в мире

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Ираклий Кобахидзе - грузинский политик, председатель парламента Грузии, родился 25 сентября 1978 года.В 1995 года Ираклий Кобахидзе поступил в Тбилисский государственный университет, который закончил по специальности "Право" в 2000 году. В 2001 году Кобахидзе работал координатором проекта общественного образования в регионе Шида Картли, осуществляемого Агентством международного развития США (USAID).В 2002 году получил степень доктора философии в Институте государства и права Национальной академии наук Грузии. С 2005 по 2012 год Кобахидзе был ассистент-профессором Тбилисского государственного университета.В 2006 году Ираклий Кобахидзе получил степень доктора права в Дюссельдорфском университете, с этого года читал лекции в грузинских университетах и был проект-менеджером Программы развития ООН. С 2006 по 2008 год Кобахидзе был экспертом по вопросам местного самоуправления в Центре реформ системы эффективного управления и территориального устройства.В 2007-2008 годах Кобахидзе занимал должность младшего научного сотрудника Института государства и права Тинантин Церетели.С 2009 по 2011 год Ираклий Кобахидзе работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.В 2009-2010 годах Кобахидзе был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета.В 2011-2013 годах Кобахидзе был приглашенным лектором в Университете Грузии.В 2011-2014 годах Кобахидзе был ассоциированным профессоров Кавказского университета.В 2011-2012 годах Кобахидзе был членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия".С 2011 по 2012 год Ираклий Кобахидзе был экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, а также - экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН.В 2013-2014 годах Кобахидзе был менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.В январе 2015 года Кобахидзе вступил в партию "Грузинская мечта", заняв пост исполнительного секретаря.После победы на парламентских выборах 2016 года избран председателем парламента Грузии 18 ноября 2016 года. Эту должность Кобахидзе занимал до 2019 года.16 января 2021 года Ираклий Кобахидзе был избран на пост председателя партии "Грузинская мечта".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет европы, тбилисский государственный университет, оон, сша, грузия, справки, в мире