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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 46, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:28
2021-01-16T15:28
джоко видодо
сулавеси
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 46, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Ранее сообщалось о 42 погибших и 637 раненых.Как передает издание, власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления Дони Монардо заявил, что положение могут отменить в ближайшие одну-две недели.Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) властям провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям были распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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РИА Новости
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4.7
96
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Разбор завалов после землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
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джоко видодо, сулавеси, сша, в мире

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46

15:28 16.01.2021
 
© AP Photo / Rudy AkdyaksyahПоследствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 46, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Ранее сообщалось о 42 погибших и 637 раненых.
Как передает издание, власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления Дони Монардо заявил, что положение могут отменить в ближайшие одну-две недели.

"Длительность (ЧП - ред.) может продлиться дольше, в зависимости от ситуации на местах", - подчеркнул Дони.

Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) властям провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям были распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.
Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:28
Последствия мощного землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
 
Джоко ВидодоСулавесиСШАВ мире
 
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