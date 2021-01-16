https://ria.ru/20210116/indoneziya-1593330562.html
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 46
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 46, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:28
2021-01-16T15:28
2021-01-16T15:28
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 46, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Ранее сообщалось о 42 погибших и 637 раненых.Как передает издание, власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления Дони Монардо заявил, что положение могут отменить в ближайшие одну-две недели.Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) властям провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям были распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593148687.html
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Разбор завалов после землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
2021-01-16T15:28
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