https://ria.ru/20210116/herge-1593260348.html

Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму

Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму

Рисунок Эрже для обложки комикса "Голубой лотос" про журналиста Тинтина были проданы на аукционе Artcurial за 3,2 миллиона евро, рекордную для работ... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T05:28

2021-01-16T05:28

2021-01-16T05:28

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Рисунок Эрже для обложки комикса "Голубой лотос" про журналиста Тинтина были проданы на аукционе Artcurial за 3,2 миллиона евро, рекордную для работ бельгийского художника сумму, сообщает The Guardian. Рисунок выполнен Эрже (псевдоним Жоржа Реми) с использованием туши, гуаши и акварели. Издательство посчитало его слишком дорогим для обложки комикса, и художник подарил его Жану-Полю Кастерману, семилетнему сыну издателя Луи Кастермана. Для печати был создан другой вариант с черным драконом на красном фоне.Рисунок сложили и убрали в ящик стола, где он пролежал до 1981 года, когда Жан-Поль попросил Эрже его подписать. Ожидалось, что рисунок будет продан за три миллиона евро. Только за первые несколько секунд после начала торгов его стоимость выросла до двух миллионов.Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда фанат из США купил за 2,6 миллиона евро оригинальные рисунки для форзацев всех книг про Тинтина, издававшихся с 1937 по 1958 годы.

https://ria.ru/20200527/1571992813.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, франция, сша