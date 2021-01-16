https://ria.ru/20210116/germaniya-1593342941.html

Немецкий политик оценил избрание Лашета лидером правящей партии

Немецкий политик оценил избрание Лашета лидером правящей партии

Избрание Армина Лашета лидером правящей в Германии партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - было "правильным выбором", заявил РИА Новости член партии РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T17:53

2021-01-16T17:53

2021-01-16T23:57

армин лашет

христианско-демократический союз германии

германия

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избрание Армина Лашета лидером правящей в Германии партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - было "правильным выбором", заявил РИА Новости член партии и бывший депутат Бундестага Генрих Цертик.Согласно итогам голосования во втором туре на съезде партии в субботу, Армин Лашет был избран новым лидером ХДС. По итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера."У нас были сильные кандидаты, но делегаты сделали свой выбор. Он мой начальник - я сам живу в земле Северный Рейн-Вестфалия. Я считаю, что делегаты сделали правильный выбор для развития партии, европейских отношений и международной политики, в будущем станет ясно", - заявил политик.По словам Цертика, Лашет - глубоко мыслящий человек, который имеет собственное мнение "обо всем", и готов "идти на компромисс"."По словам людей из сферы бизнеса и политиков из бывших советских республик, он всегда открыт для диалога и развития наших (России и Германии - Прим. ред.) отношений в положительном ключе", - подчеркнул экс-депутат.Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.Также он считается центристом - то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.

https://ria.ru/20210116/lashet-1593328229.html

https://ria.ru/20210116/lashet-1593325489.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, христианско-демократический союз германии, германия, в мире