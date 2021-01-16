ЛНР ожидает реакцию международных организаций на подрыв газопровода
08:52 16.01.2021 (обновлено: 17:07 16.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
ЛУГАНСК, 16 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики ждут реакции международных организаций, в том числе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на диверсию с подрывом газопровода в Лутугинском районе республики, заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР.
Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что в пятницу в Лутугинском районе ЛНР произошел взрыв газопровода, более 12,6 тысячи квартир и домов, а также около 20 соцобъектов в ЛНР остались без газоснабжения. МГБ ЛНР квалифицировало взрыв как диверсию. Кобцева уточнила, что тему подрыва газопровода поднимут в ходе видеоконференции гуманитарной подгруппы по Донбассу, запланированной на 19 января.
"Ожидаем также реакцию международных организаций, в первую очередь СММ ОБСЕ. Однако практика показывает, что "европейские гаранты" Минских соглашений зачастую предпочитают не замечать нарушение гуманитарных и иных прав населения республик Донбасса", — говорится в заявлении МИД ЛНР в Telegram-канале.
В МИД республики уточнили, что дополнительные меры по перемирию, введенные в Донбассе, включают в себя запрет на диверсионно-разведывательную деятельность, в связи с этим вопрос диверсии на газопроводе будет поднят на следующей неделе на запланированных заседаниях подгрупп по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам, а также в контактной группе.