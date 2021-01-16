https://ria.ru/20210116/frankfurt-1593359567.html

СМИ: полиция задержала двух человек в аэропорту Франкфурта

СМИ: полиция задержала двух человек в аэропорту Франкфурта

Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта, третьего ищут из-за обнаружения подозрительного багажа, сообщила в субботу издательская группа RND со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T22:06

2021-01-16T22:06

2021-01-16T22:06

домодедово (аэропорт)

star alliance

германия

lufthansa

в мире

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта, третьего ищут из-за обнаружения подозрительного багажа, сообщила в субботу издательская группа RND со ссылкой на собственные источники.По данным RND, "два человека задержаны, третьего разыскивают". В этой связи терминал №1 частично перекрыт, как и региональный железнодорожный вокзал. Проход к поездам дальнего следования открыт, сообщило ранее руководство аэропорта. Как долго будет длиться перекрытие, не сообщается.Как сообщили ранее в федеральной полиции, в аэропорту был обнаружен бесхозный багаж, после проверки он признан безопасным.В интернете появились видео из аэропорта Франкфурта, где вооружённые полицейские оцепляют часть территории аэропорта, судя по надписями, речь идет о секторе В терминала №1.Терминал №1 используется для рейсов авиакомпании Lufthansa. В частности, сюда прилетают рейсы из московского аэропорта Домодедово. В терминале №1 есть специальный русифицированный павильон. Помимо Lufthansa, здесь также обслуживаются все партнеры по Star Alliance. Терминал №1 используется для транзитных рейсов Lufthansa и её партнеров.Для удобного распределения пассажиропотока зона вылета терминала разделена на несколько секторов: A, B, С и Z. В зоне вылета они соединены между собой в единое пространство. Секторы A и Z находятся в правой части зоны вылета, B - по центру, а C в левой стороне.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Эвакуация в аэропорту Франкфурта Очевидцы делятся в соцсетях видео происходящим в одном из терминалов аэропорта Франкфурта. В здании есть вооруженные полицейские. Официально причины инцидента власти пока не уточняют. 2021-01-16T22:06 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домодедово (аэропорт), star alliance, германия, lufthansa , в мире