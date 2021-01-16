https://ria.ru/20210116/frankfurt-1593356290.html

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция

Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к... РИА Новости, 16.01.2021

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германия

франкфурт-на-майне

в мире

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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования. Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.В свою очередь, федеральная полиция аэропорта Франкфурта сообщила в Twitter, что операция связана с обнаружением бесхозного багажа.Его осмотрели и признали безопасным. Позднее полиция сообщила о завершении операции.

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франкфурт-на-майне

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Эвакуация в аэропорту Франкфурта Очевидцы делятся в соцсетях видео происходящим в одном из терминалов аэропорта Франкфурта. В здании есть вооруженные полицейские. Официально причины инцидента власти пока не уточняют. 2021-01-16T21:15 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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германия, франкфурт-на-майне, в мире