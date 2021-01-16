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В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция
В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция
Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к... РИА Новости, 16.01.2021
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германия
франкфурт-на-майне
в мире
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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования. Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.В свою очередь, федеральная полиция аэропорта Франкфурта сообщила в Twitter, что операция связана с обнаружением бесхозного багажа.Его осмотрели и признали безопасным. Позднее полиция сообщила о завершении операции.
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4.7
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Эвакуация в аэропорту Франкфурта
Очевидцы делятся в соцсетях видео происходящим в одном из терминалов аэропорта Франкфурта. В здании есть вооруженные полицейские. Официально причины инцидента власти пока не уточняют.
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германия, франкфурт-на-майне, в мире

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция

21:15 16.01.2021 (обновлено: 22:57 16.01.2021)
 
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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования.
Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.
В свою очередь, федеральная полиция аэропорта Франкфурта сообщила в Twitter, что операция связана с обнаружением бесхозного багажа.
Его осмотрели и признали безопасным.
Позднее полиция сообщила о завершении операции.

"Операция в аэропорту Франкфурта завершилась. Перекрытые помещения (аэропорта) последовательно разблокируются федеральной полицией. Это может привести к временным задержкам", — говорится в сообщении федеральной полиции аэропорта Франкфурта.

 
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