https://ria.ru/20210116/frankfurt-1593356290.html
В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция
В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция
Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T21:15
2021-01-16T21:15
2021-01-16T22:57
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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования. Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.В свою очередь, федеральная полиция аэропорта Франкфурта сообщила в Twitter, что операция связана с обнаружением бесхозного багажа.Его осмотрели и признали безопасным. Позднее полиция сообщила о завершении операции.
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РИА Новости
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Эвакуация в аэропорту Франкфурта
Очевидцы делятся в соцсетях видео происходящим в одном из терминалов аэропорта Франкфурта. В здании есть вооруженные полицейские. Официально причины инцидента власти пока не уточняют.
2021-01-16T21:15
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РИА Новости
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РИА Новости
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германия, франкфурт-на-майне, в мире