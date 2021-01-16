Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/donbass-1593283693.html
В ЛНР заявили о пропаже бойца у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о пропаже бойца у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики пропал в пятницу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:25
2021-01-16T00:25
яков осадчий
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
луганск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583972696_0:83:3209:1888_1920x0_80_0_0_03ebabf538d889a11694bc3973d91989.jpg
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики пропал в пятницу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.Он не исключил, что из-за плохой видимости ополченец сбился с пути и заблудился. "Личный состав подразделения осуществляет поисковые мероприятия", - пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210115/donbass-1593272509.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583972696_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_502dcceb278ba96505a1d1426b12c038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, в мире

В ЛНР заявили о пропаже бойца у линии соприкосновения в Донбассе

00:25 16.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики пропал в пятницу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"На одной из боевых позиций Народной милиции на дебальцевском направлении военнослужащий, убывший для обследования прилегающей территории в сложных погодных условиях, не вернулся на место несения службы", - заявил Осадчий.
Он не исключил, что из-за плохой видимости ополченец сбился с пути и заблудился. "Личный состав подразделения осуществляет поисковые мероприятия", - пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 20:39
Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскЛуганскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
Лента новостейМолния