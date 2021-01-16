В ЛНР заявили о пропаже бойца у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики пропал в пятницу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"На одной из боевых позиций Народной милиции на дебальцевском направлении военнослужащий, убывший для обследования прилегающей территории в сложных погодных условиях, не вернулся на место несения службы", - заявил Осадчий.
Он не исключил, что из-за плохой видимости ополченец сбился с пути и заблудился. "Личный состав подразделения осуществляет поисковые мероприятия", - пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.