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Наука
https://ria.ru/20210116/doggerlend-1592630346.html
Наконечники из человеческих костей. Тайны Атлантиды Северного моря
Наконечники из человеческих костей. Тайны Атлантиды Северного моря
В каменном веке Великобританию и материковую Европу соединял участок суши, населенный древними охотниками и собирателями. Созданные ими артефакты время от... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T08:00
2021-01-16T08:00
наука
голландия
археология
северное море
земля - риа наука
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В каменном веке Великобританию и материковую Европу соединял участок суши, населенный древними охотниками и собирателями. Созданные ими артефакты время от времени выносят на берег волны Северного моря. Обширную благодатную территорию ученые называют первобытным раем, опустившимся на дно.В поисках ДоггерлендаВ конце последнего ледникового периода, примерно 12 тысяч лет назад, всю Северную Европу покрывал толстый слой льда. Поэтому уровень воды был примерно на 120 метров ниже современного. На месте Ла-Манша и Северного моря до северной оконечности Шотландии простиралась обширная низменность. Этой земле ученые дали имя Доггерленд по названию песчаной отмели — банки Доггер — в южной части моря. Глубина там сегодня составляет 15-20 метров.По мере таяния ледников береговая линия отступала на юг. Примерно десять тысяч лет назад южная часть Доггерленда представляла собой прибрежную равнину с лагунами, болотами и песчаными пляжами. Ученые считают, что в мезолите территория была богата зверьем и рыбой, а потому густо населена людьми. Свидетельства тому — многочисленные находки в Северном море.В 1931 году рыбаки обнаружили в траловых сетях, которые тянут по дну, доисторический костяной гарпун длиной 21,6 сантиметра с богатым орнаментом. Ученые датировали его 11 740 годом до нашей эры. В конце 1970-х при расширении гавани Роттердама археологи нашли уже сотни мезолитических орудий из кости и рога, а в 1988-м в сеть попал каменный дисковый топор эпохи мезолита. До этого десятилетиями на побережье Голландии выносило зубы мамонтов и кости других наземных животных, например зубров. Нередко попадались и артефакты — гарпуны и зазубренные наконечники копий и стрел.Гарпуны из человеческих костейИсследователи из Нидерландов, Германии и Дании изучили найденные на голландских берегах охотничьи орудия с помощью радиоизотопного датирования и современных методов анализа вещества. В частности, использовали технологию ZooMS — эта модификация метода масс-спектрометрии позволяет определять виды животных по анализу пептидных последовательностей в коллагене ископаемых костей.Ученые выяснили: большинство предметов сделаны из рогов и костей благородного оленя, их возраст — от девяти с половиной до 7,3 тысячи лет. Два гарпуна выполнены из необычного материала — человеческой кости. Они хорошо заточены и, судя по многочисленным царапинам, служили оружием или инструментами, а не церемониальными предметами.По мнению исследователей, широкое использование костей и рогов благородного оленя объясняется доступностью и прочностью этого материала. Такие же свойства у костей зубра, косули и кабана, но почему-то обитатели Доггерленда предпочитали более мягкую и хрупкую человеческую кость. Возможно, считают ученые, здесь был некий символический смысл — например, стремление наделить охотничьи орудия навыками и удачливостью умершего опытного охотника.Что погубило ДоггерлендБританские и американские ученые собрали образцы древней ДНК из осадочных отложений (sedaDNA) в южной части Северного моря из специально пробуренной скважины, проанализировали их и выяснили, как с течением времени менялись биосообщества Доггерленда и его ландшафт.В осадочных слоях конца ледникового периода они обнаружили разнообразный генетический материал животных и растений, доказывающий, что в каменном веке здесь существовали идеальные условия для охотников-собирателей — холмистый ландшафт с обширными смешанными лесами, где обитали дикие свиньи, северные олени и другие млекопитающие. По мере того как уровень моря поднимался — примерно на два сантиметра в год, или на 35 метров за два тысячелетия, — плодородной земли становилось все меньше.Затем 8200 лет назад огромная волна высотой 12-20 метров пронеслась по холмистой равнине Доггерленда. Это были отголоски события Стурегга — серии крупных подводных оползней на континентальном шельфе у берегов современной Норвегии. В Англии последствия этого цунами геологи находят в 40 километрах от современного побережья.Исследователи из британского Университета Брэдфорда смоделировали цунами и показали, что при событии Стурегга окончательно затопило только северную часть Доггерленда. На юге море быстро отошло, но волна уничтожила существенную часть лесов, погибли люди и животные, морская вода засолила почву и во многих местах образовались солончаки и болота. Тем не менее жизнь в южной части Доггерленда восстановилась уже через пару столетий — об этом свидетельствует увеличение остатков наземных растений и животных в более поздних отложениях. И только через семьсот лет после цунами, около 5500 года до нашей эры, уровень моря поднялся настолько, что вода окончательно поглотила последний оплот Доггерленда — небольшой остров в районе Доггер-банки.Карта затонувшей страныВ прошедшем году участники проекта Lost Frontiers во главе с Винсом Гаффни из Университета Брэдфорда составили 3D-модель ландшафта "северной Атлантиды". Основывались они на данных сейсморазведки, проводимой нефтяными компаниями в Северном море.Гаффни и его коллеги воссоздали цифровую историю изменений ландшафта на площади 45 тысяч квадратных километров — больше, чем современные Нидерланды. На построенной ими карте с высокой детализацией показаны реки и береговые линии, озера и холмы, болота и солончаки южного Доггерленда — той его части, где десять тысяч лет назад Рейн и Темза сливались и несли свои воды единым потоком дальше на юг в залив Ла-Манш.Учитывая, что климат в то время был примерно на два градуса теплее, чем сегодня, широкая плодородная долина реки, по мнению ученых, стала раем для первобытных охотников и собирателей. А также, возможно, первым местом, где в древней Британии начали возделывать пшеницу.
https://ria.ru/20201229/neandertaltsy-1591234367.html
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голландия, археология, северное море, земля - риа наука

Наконечники из человеческих костей. Тайны Атлантиды Северного моря

08:00 16.01.2021
 
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Gorodenkoff, Depositphotos/guffotoАтлантида Северного моря
Атлантида Северного моря - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Gorodenkoff, Depositphotos/guffoto
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В каменном веке Великобританию и материковую Европу соединял участок суши, населенный древними охотниками и собирателями. Созданные ими артефакты время от времени выносят на берег волны Северного моря. Обширную благодатную территорию ученые называют первобытным раем, опустившимся на дно.

В поисках Доггерленда

В конце последнего ледникового периода, примерно 12 тысяч лет назад, всю Северную Европу покрывал толстый слой льда. Поэтому уровень воды был примерно на 120 метров ниже современного. На месте Ла-Манша и Северного моря до северной оконечности Шотландии простиралась обширная низменность. Этой земле ученые дали имя Доггерленд по названию песчаной отмели — банки Доггер — в южной части моря. Глубина там сегодня составляет 15-20 метров.
По мере таяния ледников береговая линия отступала на юг. Примерно десять тысяч лет назад южная часть Доггерленда представляла собой прибрежную равнину с лагунами, болотами и песчаными пляжами. Ученые считают, что в мезолите территория была богата зверьем и рыбой, а потому густо населена людьми. Свидетельства тому — многочисленные находки в Северном море.
В 1931 году рыбаки обнаружили в траловых сетях, которые тянут по дну, доисторический костяной гарпун длиной 21,6 сантиметра с богатым орнаментом. Ученые датировали его 11 740 годом до нашей эры. В конце 1970-х при расширении гавани Роттердама археологи нашли уже сотни мезолитических орудий из кости и рога, а в 1988-м в сеть попал каменный дисковый топор эпохи мезолита.
До этого десятилетиями на побережье Голландии выносило зубы мамонтов и кости других наземных животных, например зубров. Нередко попадались и артефакты — гарпуны и зазубренные наконечники копий и стрел.
© Фото : University of Bradford Доггерленд — территория, занимавшая южную часть Северного моря и соединявшая Британию с материковой Европой. Коричневым — современная суша; темно-зеленым — суша семь тысяч лет до н.э.; зеленым — восемь тысяч лет до н.э.; светло-зеленым — 16 тысяч лет до н.э.
Доггерленд - территория, занимавшая южную часть Северного моря и соединявшая Британию с материковой Европой - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : University of Bradford
Доггерленд — территория, занимавшая южную часть Северного моря и соединявшая Британию с материковой Европой. Коричневым — современная суша; темно-зеленым — суша семь тысяч лет до н.э.; зеленым — восемь тысяч лет до н.э.; светло-зеленым — 16 тысяч лет до н.э.

Гарпуны из человеческих костей

Исследователи из Нидерландов, Германии и Дании изучили найденные на голландских берегах охотничьи орудия с помощью радиоизотопного датирования и современных методов анализа вещества. В частности, использовали технологию ZooMS — эта модификация метода масс-спектрометрии позволяет определять виды животных по анализу пептидных последовательностей в коллагене ископаемых костей.
Ученые выяснили: большинство предметов сделаны из рогов и костей благородного оленя, их возраст — от девяти с половиной до 7,3 тысячи лет. Два гарпуна выполнены из необычного материала — человеческой кости. Они хорошо заточены и, судя по многочисленным царапинам, служили оружием или инструментами, а не церемониальными предметами.
По мнению исследователей, широкое использование костей и рогов благородного оленя объясняется доступностью и прочностью этого материала. Такие же свойства у костей зубра, косули и кабана, но почему-то обитатели Доггерленда предпочитали более мягкую и хрупкую человеческую кость. Возможно, считают ученые, здесь был некий символический смысл — например, стремление наделить охотничьи орудия навыками и удачливостью умершего опытного охотника.
© CC BY-NC-ND 4.0/Joannes Dekker et al., 2021Места находок зазубренных гарпунов и наконечников из костей и рогов благородного оленя и человеческих костей на побережье Северного моря.
Места находок зазубренных гарпунов и наконечников из костей и рогов благородного оленя и человеческих костей на побережье Северного моря - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© CC BY-NC-ND 4.0/Joannes Dekker et al., 2021
Места находок зазубренных гарпунов и наконечников из костей и рогов благородного оленя и человеческих костей на побережье Северного моря.

Что погубило Доггерленд

Британские и американские ученые собрали образцы древней ДНК из осадочных отложений (sedaDNA) в южной части Северного моря из специально пробуренной скважины, проанализировали их и выяснили, как с течением времени менялись биосообщества Доггерленда и его ландшафт.
В осадочных слоях конца ледникового периода они обнаружили разнообразный генетический материал животных и растений, доказывающий, что в каменном веке здесь существовали идеальные условия для охотников-собирателей — холмистый ландшафт с обширными смешанными лесами, где обитали дикие свиньи, северные олени и другие млекопитающие. По мере того как уровень моря поднимался — примерно на два сантиметра в год, или на 35 метров за два тысячелетия, — плодородной земли становилось все меньше.
Затем 8200 лет назад огромная волна высотой 12-20 метров пронеслась по холмистой равнине Доггерленда. Это были отголоски события Стурегга — серии крупных подводных оползней на континентальном шельфе у берегов современной Норвегии. В Англии последствия этого цунами геологи находят в 40 километрах от современного побережья.
Исследователи из британского Университета Брэдфорда смоделировали цунами и показали, что при событии Стурегга окончательно затопило только северную часть Доггерленда. На юге море быстро отошло, но волна уничтожила существенную часть лесов, погибли люди и животные, морская вода засолила почву и во многих местах образовались солончаки и болота.
Тем не менее жизнь в южной части Доггерленда восстановилась уже через пару столетий — об этом свидетельствует увеличение остатков наземных растений и животных в более поздних отложениях.
И только через семьсот лет после цунами, около 5500 года до нашей эры, уровень моря поднялся настолько, что вода окончательно поглотила последний оплот Доггерленда — небольшой остров в районе Доггер-банки.
© Фото : University of BradfordСобытие Стурегга и вызванное им цунами в Северной Европе: белым — породы оползня; красные точки — осадочные отложения цунами; пунктир — ориентировочное положение береговой линии 8200 лет назад.
Событие Стурегга и вызванное им цунами в Северной Европе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : University of Bradford
Событие Стурегга и вызванное им цунами в Северной Европе: белым — породы оползня; красные точки — осадочные отложения цунами; пунктир — ориентировочное положение береговой линии 8200 лет назад.

Карта затонувшей страны

В прошедшем году участники проекта Lost Frontiers во главе с Винсом Гаффни из Университета Брэдфорда составили 3D-модель ландшафта "северной Атлантиды". Основывались они на данных сейсморазведки, проводимой нефтяными компаниями в Северном море.
Гаффни и его коллеги воссоздали цифровую историю изменений ландшафта на площади 45 тысяч квадратных километров — больше, чем современные Нидерланды. На построенной ими карте с высокой детализацией показаны реки и береговые линии, озера и холмы, болота и солончаки южного Доггерленда — той его части, где десять тысяч лет назад Рейн и Темза сливались и несли свои воды единым потоком дальше на юг в залив Ла-Манш.
Учитывая, что климат в то время был примерно на два градуса теплее, чем сегодня, широкая плодородная долина реки, по мнению ученых, стала раем для первобытных охотников и собирателей. А также, возможно, первым местом, где в древней Британии начали возделывать пшеницу.
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