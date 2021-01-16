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В Госдуме поставили России в пример демократию в США
В Госдуме поставили России в пример демократию в США
Первый зампредседателя Государственной думы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T07:36
2021-01-16T13:40
капитолий
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя Государственной думы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию.По словам Лебедева, в США, в отличие от России, демократия есть."Уже сейчас я вам могу сказать, кто из каких партий на выборах в парламент (России) получит сколько голосов. И что, вы это называете демократией? Я — нет", — добавил Лебедев.Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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капитолий, джо байден, сша, в мире

В Госдуме поставили России в пример демократию в США

07:36 16.01.2021 (обновлено: 13:40 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИгорь Лебедев
Игорь Лебедев - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя Государственной думы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию.

"Мы все продолжаем играть в какие-то дурацкие игры. Нам нужно отношения выстраивать со странами Запада, чтобы жить как-то дальше, а мы все ищем способы покритиковать их демократию", — сказал Лебедев РИА Новости.

По словам Лебедева, в США, в отличие от России, демократия есть.
"Уже сейчас я вам могу сказать, кто из каких партий на выборах в парламент (России) получит сколько голосов. И что, вы это называете демократией? Я — нет", — добавил Лебедев.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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