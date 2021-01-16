https://ria.ru/20210116/demokratiya-1593292154.html

В Госдуме поставили России в пример демократию в США

В Госдуме поставили России в пример демократию в США

Первый зампредседателя Государственной думы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T07:36

2021-01-16T07:36

2021-01-16T13:40

капитолий

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя Государственной думы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию.По словам Лебедева, в США, в отличие от России, демократия есть."Уже сейчас я вам могу сказать, кто из каких партий на выборах в парламент (России) получит сколько голосов. И что, вы это называете демократией? Я — нет", — добавил Лебедев.Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/yazyk-1592608358.html

сша

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капитолий, джо байден, сша, в мире