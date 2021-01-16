Бой со снегом: коммунальные службы готовы

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Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.