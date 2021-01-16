https://ria.ru/20210116/boy-so-snegom-kommunalnye-sluzhby-gotovy--1593316005.html
Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
2021-01-16T13:06
2021-01-16T13:06
2021-01-16T13:06
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Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
2021-01-16T13:06
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PT1M04S
РИА Новости
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4.7
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Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
2021-01-16T13:06
true
PT1M04S
Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.