https://ria.ru/20210116/besporyadki-1593300729.html

Полиция Капитолия предупреждала о возможных беспорядках за три дня

Полиция Капитолия предупреждала о возможных беспорядках за три дня

Полиция Капитолия за три дня до беспорядков опубликовала доклад, в котором предупредила о возможном нападении на здание конгресса, сообщает газета Washigton... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:06

2021-01-16T10:06

2021-01-16T12:40

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия за три дня до беспорядков опубликовала доклад, в котором предупредила о возможном нападении на здание конгресса, сообщает газета Washigton Post со ссылкой на документ.Ранее газета со ссылкой на внутренний документ сообщила, что представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и "войны".Шестого января президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

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Подготовка к инаугурации: США мобилизовали военнослужащих нацгвардии Подготовка к инаугурации в Америке идет полным ходом. Территория вокруг Капитолия напоминает военный лагерь. От Национальной гвардии Пуэрто-Рико в Вашингтон на самолете ВВС США отправились более 120 солдат. Министерство обороны США уполномочило 21 тысячу военнослужащих нацгвардии оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении порядка во время инаугурации Джо Байдена 20 января. Также в Вашингтоне заранее закрывают специальными щитами окна офисных зданий, в том числе ведущих СМИ страны. 2021-01-16T10:06 true PT1M12S

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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире