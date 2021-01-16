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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210116/besporyadki-1593300729.html
Полиция Капитолия предупреждала о возможных беспорядках за три дня
Полиция Капитолия предупреждала о возможных беспорядках за три дня
Полиция Капитолия за три дня до беспорядков опубликовала доклад, в котором предупредила о возможном нападении на здание конгресса, сообщает газета Washigton... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:06
2021-01-16T12:40
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия за три дня до беспорядков опубликовала доклад, в котором предупредила о возможном нападении на здание конгресса, сообщает газета Washigton Post со ссылкой на документ.Ранее газета со ссылкой на внутренний документ сообщила, что представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и "войны".Шестого января президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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Подготовка к инаугурации: США мобилизовали военнослужащих нацгвардии
Подготовка к инаугурации в Америке идет полным ходом. Территория вокруг Капитолия напоминает военный лагерь. От Национальной гвардии Пуэрто-Рико в Вашингтон на самолете ВВС США отправились более 120 солдат. Министерство обороны США уполномочило 21 тысячу военнослужащих нацгвардии оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении порядка во время инаугурации Джо Байдена 20 января. Также в Вашингтоне заранее закрывают специальными щитами окна офисных зданий, в том числе ведущих СМИ страны.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Полиция Капитолия предупреждала о возможных беспорядках за три дня

10:06 16.01.2021 (обновлено: 12:40 16.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия за три дня до беспорядков опубликовала доклад, в котором предупредила о возможном нападении на здание конгресса, сообщает газета Washigton Post со ссылкой на документ.
"Сторонники нынешнего президента рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность изменить итоги президентских выборов. Это чувство отчаяния и разочарования может стать толчком к насилию. В отличие от предыдущих протестов после выборов, 6 января целью сторонников Трампа могут стать не участники ответных протестов, как раньше, а сам конгресс, ", - приводит газета отрывок из документа.
Ранее газета со ссылкой на внутренний документ сообщила, что представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и "войны".
Шестого января президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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