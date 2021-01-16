https://ria.ru/20210116/bankrotstvo-1593321990.html
Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве
Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве
Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:14
2021-01-16T14:14
2021-01-16T16:23
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151570/08/1515700805_0:157:4788:2850_1920x0_80_0_0_2199b261728563b12efcbc0139cf3170.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации.В ассоциации подчеркнули, что пошли на такой шаг в тот момент, когда NRA находится в наиболее крепком финансовом положении за много лет.В рамках процедуры банкротства ассоциация собирается упорядочить свои дела и не планирует увольнять кого-либо из сотрудников.Решение о банкротстве NRA приняла после заявления властей Нью-Йорка, которые обвинили ее в незаконных действиях и потребовали распустить. В частности, генпрокурор Нью-Йорка заявил, что миллионы долларов, пожертвованных ассоциации, осели на личных счетах ее руководителей.
https://ria.ru/20210115/oruzhie-1593115303.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151570/08/1515700805_391:0:4399:3006_1920x0_80_0_0_8ee715575436e7405d2271f0010e42c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, в мире