https://ria.ru/20210116/bankrotstvo-1593321990.html

Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве

Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве

Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:14

2021-01-16T14:14

2021-01-16T16:23

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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации.В ассоциации подчеркнули, что пошли на такой шаг в тот момент, когда NRA находится в наиболее крепком финансовом положении за много лет.В рамках процедуры банкротства ассоциация собирается упорядочить свои дела и не планирует увольнять кого-либо из сотрудников.Решение о банкротстве NRA приняла после заявления властей Нью-Йорка, которые обвинили ее в незаконных действиях и потребовали распустить. В частности, генпрокурор Нью-Йорка заявил, что миллионы долларов, пожертвованных ассоциации, осели на личных счетах ее руководителей.

https://ria.ru/20210115/oruzhie-1593115303.html

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2021

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