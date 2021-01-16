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Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве
Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве
Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:14
2021-01-16T16:23
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации.В ассоциации подчеркнули, что пошли на такой шаг в тот момент, когда NRA находится в наиболее крепком финансовом положении за много лет.В рамках процедуры банкротства ассоциация собирается упорядочить свои дела и не планирует увольнять кого-либо из сотрудников.Решение о банкротстве NRA приняла после заявления властей Нью-Йорка, которые обвинили ее в незаконных действиях и потребовали распустить. В частности, генпрокурор Нью-Йорка заявил, что миллионы долларов, пожертвованных ассоциации, осели на личных счетах ее руководителей.
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нью-йорк (город), сша, в мире

Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве

14:14 16.01.2021 (обновлено: 16:23 16.01.2021)
 
© AP Photo / Charles KrupaПоуавтоматическая штурмовая винтовка Colt AR-15 в одном из оружейных магазинов штата Коннектикут, США
Поуавтоматическая штурмовая винтовка Colt AR-15 в одном из оружейных магазинов штата Коннектикут, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Charles Krupa
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейший лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации.

"План можно охарактеризовать просто: мы бросаем Нью-Йорк и строим планы перерегистрировать NRA в Техасе", — говорится в заявлении.

В ассоциации подчеркнули, что пошли на такой шаг в тот момент, когда NRA находится в наиболее крепком финансовом положении за много лет.
В рамках процедуры банкротства ассоциация собирается упорядочить свои дела и не планирует увольнять кого-либо из сотрудников.
Решение о банкротстве NRA приняла после заявления властей Нью-Йорка, которые обвинили ее в незаконных действиях и потребовали распустить. В частности, генпрокурор Нью-Йорка заявил, что миллионы долларов, пожертвованных ассоциации, осели на личных счетах ее руководителей.
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