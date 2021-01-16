https://ria.ru/20210116/avtoprodazhi-1593284340.html

Эксперт рассказал об изменениях правил покупки машин с пробегом с мая

Эксперт рассказал об изменениях правил покупки машин с пробегом с мая

C мая этого года на портале "Госуслуги" станет возможным оформлять куплю-продажу автомобилей. Заключение договора через портал ускорит и обезопасит сделку:... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T01:20

2021-01-16T01:20

2021-01-16T02:17

светлана гамзатова

россия

авто

общество

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Россиян предупредили о грядущих изменениях правил покупки машин с пробегом

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. C мая этого года на портале "Госуслуги" станет возможным оформлять куплю-продажу автомобилей. Заключение договора через портал ускорит и обезопасит сделку: требуемая информация будет заполняться автоматически из базы данных, а это исключит вероятность ошибок при оформлении документа. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова.На портале "Госуслуги" также появится информация о том, находится ли машина в розыске или в залоге.Новая мера приведет к упрощению взаимоотношений между покупателем и продавцом подержанных авто. Исчезнет и проблема со штрафами, когда получает их новый владелец, а квитанции приходят в адрес прошлого собственника.По словам Гамзатовой, с мая 2021 года штрафы за нарушение ПДД, оформленные с помощью дорожных камер, начнут приходить сразу действующему владельцу авто. Его оповестят о взыскании независимо от того, переоформил ли он автомобиль на себя.

https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592144273.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана гамзатова, россия, авто, общество