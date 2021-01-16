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Эксперт рассказал об изменениях правил покупки машин с пробегом с мая
Эксперт рассказал об изменениях правил покупки машин с пробегом с мая
C мая этого года на портале "Госуслуги" станет возможным оформлять куплю-продажу автомобилей. Заключение договора через портал ускорит и обезопасит сделку:... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T01:20
2021-01-16T02:17
светлана гамзатова
россия
авто
общество
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Россиян предупредили о грядущих изменениях правил покупки машин с пробегом
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. C мая этого года на портале "Госуслуги" станет возможным оформлять куплю-продажу автомобилей. Заключение договора через портал ускорит и обезопасит сделку: требуемая информация будет заполняться автоматически из базы данных, а это исключит вероятность ошибок при оформлении документа. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова.На портале "Госуслуги" также появится информация о том, находится ли машина в розыске или в залоге.Новая мера приведет к упрощению взаимоотношений между покупателем и продавцом подержанных авто. Исчезнет и проблема со штрафами, когда получает их новый владелец, а квитанции приходят в адрес прошлого собственника.По словам Гамзатовой, с мая 2021 года штрафы за нарушение ПДД, оформленные с помощью дорожных камер, начнут приходить сразу действующему владельцу авто. Его оповестят о взыскании независимо от того, переоформил ли он автомобиль на себя.
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светлана гамзатова, россия, авто, общество

Эксперт рассказал об изменениях правил покупки машин с пробегом с мая

01:20 16.01.2021 (обновлено: 02:17 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПродажа авто
Продажа авто - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. C мая этого года на портале "Госуслуги" станет возможным оформлять куплю-продажу автомобилей. Заключение договора через портал ускорит и обезопасит сделку: требуемая информация будет заполняться автоматически из базы данных, а это исключит вероятность ошибок при оформлении документа. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова.
"Преимущество электронного оформления для владельцев автомобилей с пробегом и их потенциальных покупателей в том, что еще до покупки пользователь портала сможет ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации автомобиля. Например, там будет указано количество владельцев или имеющиеся ограничения судебных приставов", — разъясняет эксперт.
На портале "Госуслуги" также появится информация о том, находится ли машина в розыске или в залоге.
Новая мера приведет к упрощению взаимоотношений между покупателем и продавцом подержанных авто. Исчезнет и проблема со штрафами, когда получает их новый владелец, а квитанции приходят в адрес прошлого собственника.
По словам Гамзатовой, с мая 2021 года штрафы за нарушение ПДД, оформленные с помощью дорожных камер, начнут приходить сразу действующему владельцу авто. Его оповестят о взыскании независимо от того, переоформил ли он автомобиль на себя.
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