https://ria.ru/20210116/aes-1593355983.html

В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС

В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T21:06

2021-01-16T21:06

2021-01-16T22:51

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атомстройэкспорт

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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.Защита сработала во время тестирования систем и оборудования при опытно-промышленной эксплуатации энергоблока. "Радиационный фон в районе станции в норме", — добавили в ведомстве.В свою очередь, государственное объединение "Белэнерго" сообщило, что энергосистема страны работает устойчиво.О выведении первого энергоблока БелАЭС на 100 процентов мощности Минэнерго республики сообщило 13 января. Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком строительства выступил "Атомстройэкспорт". Для станции выбрали российский проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения III+.Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году. Энергоблок № 1 начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.Госатомнадзор республики 22 декабря сообщил, что выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.

https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

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белорусская аэс, атомстройэкспорт, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире