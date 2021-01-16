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В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС
В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T21:06
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белорусская аэс
атомстройэкспорт
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белоруссия
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.Защита сработала во время тестирования систем и оборудования при опытно-промышленной эксплуатации энергоблока. "Радиационный фон в районе станции в норме", — добавили в ведомстве.В свою очередь, государственное объединение "Белэнерго" сообщило, что энергосистема страны работает устойчиво.О выведении первого энергоблока БелАЭС на 100 процентов мощности Минэнерго республики сообщило 13 января. Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком строительства выступил "Атомстройэкспорт". Для станции выбрали российский проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения III+.Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году. Энергоблок № 1 начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.Госатомнадзор республики 22 декабря сообщил, что выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.
https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html
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белорусская аэс, атомстройэкспорт, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире

В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС

21:06 16.01.2021 (обновлено: 22:51 16.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.
Защита сработала во время тестирования систем и оборудования при опытно-промышленной эксплуатации энергоблока.
"Радиационный фон в районе станции в норме", — добавили в ведомстве.
В свою очередь, государственное объединение "Белэнерго" сообщило, что энергосистема страны работает устойчиво.
О выведении первого энергоблока БелАЭС на 100 процентов мощности Минэнерго республики сообщило 13 января.
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Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году. Энергоблок № 1 начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.
Госатомнадзор республики 22 декабря сообщил, что выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.
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