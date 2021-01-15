https://ria.ru/20210115/zapret-1593247740.html

МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому

МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому

Глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис на фоне обсуждения возможности включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:07

2021-01-15T18:07

2021-01-15T18:07

культура

россия

шоу-бизнес

филипп киркоров

литва

михаил шуфутинский

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ВИЛЬНЮС, 15 янв - РИА Новости. Глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис на фоне обсуждения возможности включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в черный список в республике заявил, что МИД рассмотрит вопрос о санкциях в отношении исполнителей РФ, организаторы концертов которых получали субсидии за отмену их концертов в Литве.Как сообщила литовскому радио пресс-служба МИДа республики, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Киркорова и Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве."Министерство иностранных дел рассмотрит вопрос о возможности распространения санкций на российских исполнителей, организаторы которых за отмену их концертов в Литве получали субсидии", - заявил журналистам Ландсбергис после заседания координационного совета по внешней политике.Министр отметил, что критерии "должны быть очень четкими, юридически обоснованными". "Мы, наверное, все понимаем, что, несмотря на то, что музыкальные вкусы могут сильно различаться, мы должны видеть очень четкую правовую основу, которая рекомендует заносить людей в "черный список" и не разрешает въезд в ту или иную страну", - подчеркнул Ландсбергис.Литовское радио в четверг сообщило, что совет по культуре Литвы выделил почти 13,7 тысячи евро субсидии компании Bravo Events, понесшей убытки из-за отмены концертов Киркорова по причине пандемии коронавируса. Также почти 17 тысяч предназначалось для компании Mon voyage, которая понесла убытки из-за отмены концертов Шуфутинского. По данным радио, чиновники совета по культуре заявили, что оценивались только финансовые документы, а не художественная или культурная ценность мероприятий.Аналитик вильнюсского института анализа политики Мариус Лауринавичюс считает, что "цель подобных мероприятий - сохранить Литву в информационном и культурном пространстве России. "Через культуру она (Россия - ред.) влияет на сознание людей, их выбор и ценности", - заявил Лауринавичюс литовскому радио.По мнению главного советника литовского президента Асты Скайсгирите, "расширять (черный список - ред.)... Конечно, по определенным параметрам санкции не могут быть напрасными, они должны иметь определенную основу", - отметила Скайсгирите журналистам.

https://ria.ru/20190503/1553245408.html

https://ria.ru/20181018/1530961082.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, филипп киркоров, литва, михаил шуфутинский