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https://ria.ru/20210115/zapovednik-1593102399.html
В нацпарке "Земля леопарда" рассказали, как туристы отмечали Новый год
В нацпарке "Земля леопарда" рассказали, как туристы отмечали Новый год
Более двухсот туристов со всей России встретили Новый год в заповеднике "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе нацпарка. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:11
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туры
туристы
новый год
животные
туризм
дальний восток
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более двухсот туристов со всей России встретили Новый год в заповеднике "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе нацпарка. Провести зимние праздники в дикой природе Приморья успели 271 человек из многих регионов нашей страны, в том числе Москвы, Иркутска, Красноярска, Симферополя и Камчатки. "Впервые мы провели новогодний тур, в рамках которого гости посетили нацпарк "Земля леопарда" и старейший на Дальнем Востоке заповедник "Кедровая падь", — уточнил сотрудник заповедника. — Туристы также приняли участие в экскурсиях и индивидуальных турах "По следам диких кошек", воспользовались услугой посещения специализированных укрытий для фотосъемки дальневосточных леопардов".Тур прошел с 31 декабря по 4 января, и каждый его день был насыщен разными событиями – от интерактивной новогодней сказки для всей семьи и познавательных мастер-классов до путешествия в оленепарк и к живописным морским бухтам.С 31 декабря по 10 января "Земля леопарда" принимала многочисленных гостей, давая всем желающим возможность провести новогодние праздники среди величественных сопок и морских пейзажей юго-западного Приморья. Были задействованы все службы нацпарка, доступны все ключевые услуги – экологические маршруты и экскурсии, индивидуальные туры, фотоукрытия.
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туры, туристы, новый год, животные, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм

В нацпарке "Земля леопарда" рассказали, как туристы отмечали Новый год

00:11 15.01.2021
 
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Харза, или индийская куница
Харза, или индийская куница - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более двухсот туристов со всей России встретили Новый год в заповеднике "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе нацпарка.
Провести зимние праздники в дикой природе Приморья успели 271 человек из многих регионов нашей страны, в том числе Москвы, Иркутска, Красноярска, Симферополя и Камчатки.
"Впервые мы провели новогодний тур, в рамках которого гости посетили нацпарк "Земля леопарда" и старейший на Дальнем Востоке заповедник "Кедровая падь", — уточнил сотрудник заповедника. — Туристы также приняли участие в экскурсиях и индивидуальных турах "По следам диких кошек", воспользовались услугой посещения специализированных укрытий для фотосъемки дальневосточных леопардов".
Тур прошел с 31 декабря по 4 января, и каждый его день был насыщен разными событиями – от интерактивной новогодней сказки для всей семьи и познавательных мастер-классов до путешествия в оленепарк и к живописным морским бухтам.
С 31 декабря по 10 января "Земля леопарда" принимала многочисленных гостей, давая всем желающим возможность провести новогодние праздники среди величественных сопок и морских пейзажей юго-западного Приморья. Были задействованы все службы нацпарка, доступны все ключевые услуги – экологические маршруты и экскурсии, индивидуальные туры, фотоукрытия.
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