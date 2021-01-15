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В нацпарке "Земля леопарда" рассказали, как туристы отмечали Новый год

В нацпарке "Земля леопарда" рассказали, как туристы отмечали Новый год

Более двухсот туристов со всей России встретили Новый год в заповеднике "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе нацпарка. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:11

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2021-01-15T00:11

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туристы

новый год

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более двухсот туристов со всей России встретили Новый год в заповеднике "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе нацпарка. Провести зимние праздники в дикой природе Приморья успели 271 человек из многих регионов нашей страны, в том числе Москвы, Иркутска, Красноярска, Симферополя и Камчатки. "Впервые мы провели новогодний тур, в рамках которого гости посетили нацпарк "Земля леопарда" и старейший на Дальнем Востоке заповедник "Кедровая падь", — уточнил сотрудник заповедника. — Туристы также приняли участие в экскурсиях и индивидуальных турах "По следам диких кошек", воспользовались услугой посещения специализированных укрытий для фотосъемки дальневосточных леопардов".Тур прошел с 31 декабря по 4 января, и каждый его день был насыщен разными событиями – от интерактивной новогодней сказки для всей семьи и познавательных мастер-классов до путешествия в оленепарк и к живописным морским бухтам.С 31 декабря по 10 января "Земля леопарда" принимала многочисленных гостей, давая всем желающим возможность провести новогодние праздники среди величественных сопок и морских пейзажей юго-западного Приморья. Были задействованы все службы нацпарка, доступны все ключевые услуги – экологические маршруты и экскурсии, индивидуальные туры, фотоукрытия.

https://ria.ru/20201211/tigryata-1588651781.html

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туры, туристы, новый год, животные, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм