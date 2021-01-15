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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593207846.html
В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
Белорусские правоохранители задержали двух предпринимателей, которых подозревают в финансировании протестов в стране, в тайниках найдены более 100 тысяч... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:12
2021-01-15T15:34
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали двух предпринимателей, которых подозревают в финансировании протестов в стране, в тайниках найдены более 100 тысяч долларов и евро, заявила в пятницу пресс-служба МВД республики."Задержаны подозреваемые в финансировании протестной деятельности", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там говорится, что "сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска, 12 января они задержаны".По данным правоохранителей, "денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP". "В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов США и евро", - говорится в сообщении.Позже заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич сообщил, что задержаны медиаменджер Андрей Александров и его подруга.До этого, по данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и замдиректора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. В СК сообщали, что Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В четверг в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске прошел обыск, одна из журналисток, присутствовавшая при начале обыска, заявила, что он связан с делом Александрова. В управлении СК по Минску РИА Новости пояснили, что обыск прошел в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице Белоруссии."Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска", - сказал Казакевич в видеокомментарии, распространенном пресс-службой МВД.По его словам, это финансирование осуществлялось в том числе путем оплаты штрафов, возмещения средств, выставленных для компенсации государству затрат за содержание в изоляторах задержанных из-за протестов. Казакевич уточнил, что эти средства они получали из-за рубежа.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов

15:12 15.01.2021 (обновлено: 15:34 15.01.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsЛюди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали двух предпринимателей, которых подозревают в финансировании протестов в стране, в тайниках найдены более 100 тысяч долларов и евро, заявила в пятницу пресс-служба МВД республики.
"Задержаны подозреваемые в финансировании протестной деятельности", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там говорится, что "сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска, 12 января они задержаны".
По данным правоохранителей, "денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP". "В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов США и евро", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Позже заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич сообщил, что задержаны медиаменджер Андрей Александров и его подруга.
До этого, по данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и замдиректора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. В СК сообщали, что Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В четверг в офисе белорусского частного информагентства БелаПАН в Минске прошел обыск, одна из журналисток, присутствовавшая при начале обыска, заявила, что он связан с делом Александрова. В управлении СК по Минску РИА Новости пояснили, что обыск прошел в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в столице Белоруссии.
"Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска", - сказал Казакевич в видеокомментарии, распространенном пресс-службой МВД.
По его словам, это финансирование осуществлялось в том числе путем оплаты штрафов, возмещения средств, выставленных для компенсации государству затрат за содержание в изоляторах задержанных из-за протестов. Казакевич уточнил, что эти средства они получали из-за рубежа.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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