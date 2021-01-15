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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593170449.html
В Минске задержали администратора радикальных Telegram-канала
В Минске задержали администратора радикальных Telegram-канала
Администратор радикальных Telegram-канала и чатов задержан в Минске, он активно призывал подписчиков к участию в "дворовых" акциях протеста, сообщила в пятницу... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:20
2021-01-15T12:20
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Администратор радикальных Telegram-канала и чатов задержан в Минске, он активно призывал подписчиков к участию в "дворовых" акциях протеста, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.По данным ведомства, 31-летнего минчанина задержали в четверг сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, он создал и администрировал несколько "дворовых" Telegram-чатов, включая "Сухарево-97" (более 3300 участников), а также Telegram-канал "Сухарево News" (более 1100 участников)."Оперативники установили, что задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу", - сообщили в МВД.При этом в ведомстве обратили внимание, что люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на акции протеста не ходили. "Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчеты о проделанной работе своим "хозяевам", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас сотрудники ГУБОПиК МВД устанавливают других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, вовлекающих в протестное движение граждан Белоруссии. Действиям администратора канала дается правовая оценка.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске задержали администратора радикальных Telegram-канала

12:20 15.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Администратор радикальных Telegram-канала и чатов задержан в Минске, он активно призывал подписчиков к участию в "дворовых" акциях протеста, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.
"В Минске задержан администратор радикальных Telegram-каналов и чатов", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, 31-летнего минчанина задержали в четверг сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, он создал и администрировал несколько "дворовых" Telegram-чатов, включая "Сухарево-97" (более 3300 участников), а также Telegram-канал "Сухарево News" (более 1100 участников).
"Оперативники установили, что задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу", - сообщили в МВД.
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При этом в ведомстве обратили внимание, что люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на акции протеста не ходили. "Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчеты о проделанной работе своим "хозяевам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас сотрудники ГУБОПиК МВД устанавливают других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, вовлекающих в протестное движение граждан Белоруссии. Действиям администратора канала дается правовая оценка.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
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