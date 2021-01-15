https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593170172.html

Адвокат рассказал, за что задержали оператора ФБК Павла Зеленского

Адвокат рассказал, за что задержали оператора ФБК Павла Зеленского

Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский задержан в Москве, ему предъявлено обвинение в призывах к экстремизму из-за комментария в Twitter... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:18

2021-01-15T12:18

2021-01-15T12:18

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский задержан в Москве, ему предъявлено обвинение в призывах к экстремизму из-за комментария в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.По словам Гильманова, сегодня утром квартиру Зеленского обыскали, изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве. Адвокат утверждает, что его клиент получил травму, после чего была вызвана скорая помощь.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.На этой неделе СК сообщил, что возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой). Проверка проводится уже в третий раз после двух отказов в возбуждении уголовного дела, отмечал в беседе с РИА Новости адвокат ее семьи Александр Караваев.Самоубийство журналистки, которое она совершила 2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.А за день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида.В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось. По словам президента, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, которое публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия