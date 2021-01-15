Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593170172.html
Адвокат рассказал, за что задержали оператора ФБК Павла Зеленского
Адвокат рассказал, за что задержали оператора ФБК Павла Зеленского
Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский задержан в Москве, ему предъявлено обвинение в призывах к экстремизму из-за комментария в Twitter... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:18
2021-01-15T12:18
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский задержан в Москве, ему предъявлено обвинение в призывах к экстремизму из-за комментария в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.По словам Гильманова, сегодня утром квартиру Зеленского обыскали, изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве. Адвокат утверждает, что его клиент получил травму, после чего была вызвана скорая помощь.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.На этой неделе СК сообщил, что возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой). Проверка проводится уже в третий раз после двух отказов в возбуждении уголовного дела, отмечал в беседе с РИА Новости адвокат ее семьи Александр Караваев.Самоубийство журналистки, которое она совершила 2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.А за день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида.В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось. По словам президента, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, которое публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html
https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Адвокат рассказал, за что задержали оператора ФБК Павла Зеленского

12:18 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павел Зеленский задержан в Москве, ему предъявлено обвинение в призывах к экстремизму из-за комментария в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
"Павлу предъявлено обвинение по ч.2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети интернет")", - сказал собеседник агентства, добавив, что основанием стал твит Зеленского о Славиной.
По словам Гильманова, сегодня утром квартиру Зеленского обыскали, изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве. Адвокат утверждает, что его клиент получил травму, после чего была вызвана скорая помощь.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
На этой неделе СК сообщил, что возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой). Проверка проводится уже в третий раз после двух отказов в возбуждении уголовного дела, отмечал в беседе с РИА Новости адвокат ее семьи Александр Караваев.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 08:00
Самоубийство как теракт
Самоубийство журналистки, которое она совершила 2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.
А за день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.
В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 13:34
В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной
В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.
В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось. По словам президента, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, которое публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
 
Фонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Эксперт рассказал, чем компенсируют выход из Договора по открытому небу
15:49Евросоюз расширил санкции по Сирии
15:47Крым получил более восьми тысяч доз "Спутника V"
15:46Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя
15:45Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты
15:42СМИ: правительство Нидерландов уходит в отставку
15:41МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
15:40В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния