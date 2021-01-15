https://ria.ru/20210115/whatsapp-1593282073.html
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения из-за скандала
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения из-за скандала
WhatsApp решил отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, вызвавшее резонанс у пользователей мессенджера, следует из сообщения компании. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T23:21
2021-01-15T23:21
2021-01-16T01:34
whatsapp inc.
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. WhatsApp решил отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, вызвавшее резонанс у пользователей мессенджера, следует из сообщения компании.В компании добавили, что ни у кого из пользователей не приостановят и не удалят учетную запись до 8 февраля.WhatsApp отмечает, что вместо планировавшейся даты 8 февраля обновление соглашения теперь должно произойти 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" изучить нововведения и принять их.Компания также объяснила, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и соответственно не может быть передано Facebook. Это объявление WhatsApp сделала в целях "борьбы с дезинформацией".Мессенджер ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться со всем "семейством приложений" Facebook необходимыми данными о пользователе для анализа его привычек и вкусов.Корпорация Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/vayber-1592716736.html
https://ria.ru/20210114/whatsapp-1592982536.html
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whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии, в мире
МОСКВА, 15 янв
— РИА Новости. WhatsApp
решил отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, вызвавшее резонанс у пользователей мессенджера, следует из сообщения компании.
"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения. — Прим. ред.)", — отмечается в релизе.
В компании добавили, что ни у кого из пользователей не приостановят и не удалят учетную запись до 8 февраля.
WhatsApp отмечает, что вместо планировавшейся даты 8 февраля обновление соглашения теперь должно произойти 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" изучить нововведения и принять их.
Компания также объяснила, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и соответственно не может быть передано Facebook. Это объявление WhatsApp сделала в целях "борьбы с дезинформацией".
Мессенджер ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться со всем "семейством приложений" Facebook необходимыми данными о пользователе для анализа его привычек и вкусов.
Корпорация Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.