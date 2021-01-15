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ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance
ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance
Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:44
2021-01-15T12:44
2021-01-15T12:44
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка. В 2020 году ВТБ стал единственной российской банковской группой, предоставившей финансирование компаниям, пострадавшим от пандемии COVID-19, в рамках европейских программ поддержки."В течение прошлого года бизнес-направление торгового и экспортного финансирования банка ВТБ эффективно адаптировалось к новым, стремительно меняющимся условиям, показав отличные результаты по итогам года. Своевременный профессиональный ответ на изменения рыночной конъюнктуры, предложение клиентам инновационных продуктов, направленных на поддержку бизнеса, позволили укрепить лидерские позиции на рынке. Высокая оценка международных экспертов служит очередным подтверждением верности выбранной стратегии, которая показала свою эффективность во время высокой волатильности и непредсказуемости мировой экономики", - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка.
"Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность", - говорится в пресс-релизе.
В 2020 году ВТБ
стал единственной российской банковской группой, предоставившей финансирование компаниям, пострадавшим от пандемии COVID-19, в рамках европейских программ поддержки.
"В течение прошлого года бизнес-направление торгового и экспортного финансирования банка ВТБ эффективно адаптировалось к новым, стремительно меняющимся условиям, показав отличные результаты по итогам года. Своевременный профессиональный ответ на изменения рыночной конъюнктуры, предложение клиентам инновационных продуктов, направленных на поддержку бизнеса, позволили укрепить лидерские позиции на рынке. Высокая оценка международных экспертов служит очередным подтверждением верности выбранной стратегии, которая показала свою эффективность во время высокой волатильности и непредсказуемости мировой экономики", - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.