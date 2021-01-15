https://ria.ru/20210115/vtb-1593174854.html

ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance

ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance

Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:44

2021-01-15T12:44

2021-01-15T12:44

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка. В 2020 году ВТБ стал единственной российской банковской группой, предоставившей финансирование компаниям, пострадавшим от пандемии COVID-19, в рамках европейских программ поддержки."В течение прошлого года бизнес-направление торгового и экспортного финансирования банка ВТБ эффективно адаптировалось к новым, стремительно меняющимся условиям, показав отличные результаты по итогам года. Своевременный профессиональный ответ на изменения рыночной конъюнктуры, предложение клиентам инновационных продуктов, направленных на поддержку бизнеса, позволили укрепить лидерские позиции на рынке. Высокая оценка международных экспертов служит очередным подтверждением верности выбранной стратегии, которая показала свою эффективность во время высокой волатильности и непредсказуемости мировой экономики", - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

https://realty.ria.ru/20210114/vtb-1592970708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика