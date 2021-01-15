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В Карелии построят резервный водопровод в городе, где замерзла труба
В Карелии построят резервный водопровод в городе, где замерзла труба
Новый водопровод построят в городе Питкяранта Карелии, где "замерзла" система водоснабжения и питьевую воду жителям приходится привозить, сообщил глава... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:28
2021-01-15T12:28
артур парфенчиков
республика карелия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Новый водопровод построят в городе Питкяранта Карелии, где "замерзла" система водоснабжения и питьевую воду жителям приходится привозить, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.Как сообщали накануне власти региона, из-за сильных морозов замерз наземный участок водопровода на территории Питкярантского ЦБК. Для жителей был организован подвоз питьевой воды, ей также обеспечены социальные объекты и магазины. При этом теплоснабжение потребителей Питкяранты осуществляется от центральной котельной, которая работает в штатном режиме."Поскольку отогреть паром старый водопровод не удалось и сейчас при таких низких температурах это сделать невозможно, было принято решение о строительстве нового участка протяженностью 900 метров… С 12.00 на территории Питкярантского целлюлозного завода начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему", - написал Парфенчиков на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в адрес властей поступило "немало обращений" от жителей Питкяранты по несоблюдению графика подвоза воды."Количество машин увеличено: из Сортавалы направили еще одну цистерну. Кроме того, увеличен диаметр труб для заправки двух имеющихся машин, что позволит наполнять их водой за 20 минут", - отметил Парфенчиков.Республиканское следственное управление сообщило в пятницу, что ведомство организовало доследственную проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в Питкяранте, где нарушено водоснабжение более 10 тысяч человек.
республика карелия
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артур парфенчиков, республика карелия, общество

В Карелии построят резервный водопровод в городе, где замерзла труба

12:28 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Новый водопровод построят в городе Питкяранта Карелии, где "замерзла" система водоснабжения и питьевую воду жителям приходится привозить, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Как сообщали накануне власти региона, из-за сильных морозов замерз наземный участок водопровода на территории Питкярантского ЦБК. Для жителей был организован подвоз питьевой воды, ей также обеспечены социальные объекты и магазины. При этом теплоснабжение потребителей Питкяранты осуществляется от центральной котельной, которая работает в штатном режиме.
"Поскольку отогреть паром старый водопровод не удалось и сейчас при таких низких температурах это сделать невозможно, было принято решение о строительстве нового участка протяженностью 900 метров… С 12.00 на территории Питкярантского целлюлозного завода начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему", - написал Парфенчиков на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в адрес властей поступило "немало обращений" от жителей Питкяранты по несоблюдению графика подвоза воды.
"Количество машин увеличено: из Сортавалы направили еще одну цистерну. Кроме того, увеличен диаметр труб для заправки двух имеющихся машин, что позволит наполнять их водой за 20 минут", - отметил Парфенчиков.
Республиканское следственное управление сообщило в пятницу, что ведомство организовало доследственную проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в Питкяранте, где нарушено водоснабжение более 10 тысяч человек.
 
Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
 
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