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В Карелии построят резервный водопровод в городе, где замерзла труба

В Карелии построят резервный водопровод в городе, где замерзла труба

Новый водопровод построят в городе Питкяранта Карелии, где "замерзла" система водоснабжения и питьевую воду жителям приходится привозить, сообщил глава... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:28

2021-01-15T12:28

2021-01-15T12:28

артур парфенчиков

республика карелия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Новый водопровод построят в городе Питкяранта Карелии, где "замерзла" система водоснабжения и питьевую воду жителям приходится привозить, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.Как сообщали накануне власти региона, из-за сильных морозов замерз наземный участок водопровода на территории Питкярантского ЦБК. Для жителей был организован подвоз питьевой воды, ей также обеспечены социальные объекты и магазины. При этом теплоснабжение потребителей Питкяранты осуществляется от центральной котельной, которая работает в штатном режиме."Поскольку отогреть паром старый водопровод не удалось и сейчас при таких низких температурах это сделать невозможно, было принято решение о строительстве нового участка протяженностью 900 метров… С 12.00 на территории Питкярантского целлюлозного завода начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему", - написал Парфенчиков на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в адрес властей поступило "немало обращений" от жителей Питкяранты по несоблюдению графика подвоза воды."Количество машин увеличено: из Сортавалы направили еще одну цистерну. Кроме того, увеличен диаметр труб для заправки двух имеющихся машин, что позволит наполнять их водой за 20 минут", - отметил Парфенчиков.Республиканское следственное управление сообщило в пятницу, что ведомство организовало доследственную проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в Питкяранте, где нарушено водоснабжение более 10 тысяч человек.

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур парфенчиков, республика карелия, общество