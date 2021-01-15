https://ria.ru/20210115/vinovnye-1593199141.html
Косачев назвал виновных в прекращении Договора по открытому небу
Косачев назвал виновных в прекращении Договора по открытому небу
Вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на США и их союзниках по НАТО, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:32
2021-01-15T14:32
2021-01-15T14:52
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
нато
константин косачев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на США и их союзниках по НАТО, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По словам политика, союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает.При этом Косачев пояснил, что договор запрещает передавать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает."Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнёрство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка", - отметил Косачев.Сенатор напомнил, что статья 4 Вашингтонского договора о создании НАТО звучит так: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". А статья 8 говорит, что "каждая договаривающаяся сторона ... обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему договору".При этом в Договоре об открытом небе есть статья 9, согласно которой "Данные, полученные аппаратурой наблюдения во время наблюдательных полетов, предоставляются государствам-участникам в соответствии с положениями настоящей статьи и используются исключительно для достижения целей настоящего договора", отметил законодатель.
https://ria.ru/20201007/dogovor-1578587799.html
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, нато, константин косачев, сша, в мире
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на США
и их союзниках по НАТО
, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
"МИД России подтвердил, что наша страна начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из договора вышли США. Но его ещё можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО", - написал сенатор в Facebook.
По словам политика, союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает.
При этом Косачев пояснил, что договор запрещает передавать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает.
"Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнёрство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка", - отметил Косачев.
Сенатор напомнил, что статья 4 Вашингтонского договора о создании НАТО звучит так: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". А статья 8 говорит, что "каждая договаривающаяся сторона ... обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему договору".
При этом в Договоре об открытом небе есть статья 9, согласно которой "Данные, полученные аппаратурой наблюдения во время наблюдательных полетов, предоставляются государствам-участникам в соответствии с положениями настоящей статьи и используются исключительно для достижения целей настоящего договора", отметил законодатель.