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Распространение коронавируса
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Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T21:43
2021-01-15T21:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета.Вице-премьер также попросила их передавать своевременную информацию об изменениях и трендах в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19

21:43 15.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета.

"Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета - хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%. Главное, чтобы наши граждане выразили желание прийти на вакцинацию, сделать ее", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Вице-премьер также попросила их передавать своевременную информацию об изменениях и трендах в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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