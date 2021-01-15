https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593276695.html

Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19

Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T21:43

2021-01-15T21:43

2021-01-15T21:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета.Вице-премьер также попросила их передавать своевременную информацию об изменениях и трендах в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова