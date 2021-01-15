https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593276695.html
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19
Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T21:43
2021-01-15T21:43
2021-01-15T21:43
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможности бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета.Вице-премьер также попросила их передавать своевременную информацию об изменениях и трендах в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова