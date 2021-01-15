Голикова ждет включения препарата центра Чумакова в программу вакцинации
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ожидает, что вакцина от коронавируса центра Чумакова тоже будет включена в программу вакцинации населения.
"На подходе вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения", - рассказала Голикова на совещании с эпидемиологами, кадры которого показали в эфире "России 24".
Вице-премьер также подчеркнула, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин.
"Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь - в тысячу раз, краснуха - в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции", - добавила Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 декабря 2020, 10:54ИнфографикаКорона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины