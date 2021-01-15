https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593254352.html

Голикова ждет включения препарата центра Чумакова в программу вакцинации

Голикова ждет включения препарата центра Чумакова в программу вакцинации

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ожидает, что вакцина от коронавируса центра Чумакова тоже будет включена в программу вакцинации населения. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:41

2021-01-15T18:41

2021-01-15T18:41

распространение коронавируса

центр им. м. п. чумакова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ожидает, что вакцина от коронавируса центра Чумакова тоже будет включена в программу вакцинации населения."На подходе вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения", - рассказала Голикова на совещании с эпидемиологами, кадры которого показали в эфире "России 24".Вице-премьер также подчеркнула, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество