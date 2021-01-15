https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593243478.html

Опрос показал, жители каких стран больше всего хотят привиться от COVID

Опрос показал, жители каких стран больше всего хотят привиться от COVID

Британцы, датчане и тайцы возглавляют список стран, граждане которых собираются сделать прививку от коронавируса, меньше всего желающих вакцинироваться во... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:50

2021-01-15T17:50

2021-01-15T17:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британцы, датчане и тайцы возглавляют список стран, граждане которых собираются сделать прививку от коронавируса, меньше всего желающих вакцинироваться во Франции и Польше, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.Расширенное исследование проводилось с 11 ноября по 10 января среди граждан Великобритании, США, Мексики, Австралии, Китая (отдельно Гонконг и Тайвань), Сингапура, Индонезии, Индии, ОАЭ, Дании, Швеции, Польши, Франции, Италии, Испании, Германии, Норвегии, Финляндии, Саудовской Аравии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. В нем участвовали более 29 тысяч человек.По данным исследования, 83% тайцев, 78% британцев и 70% датчан собираются делать прививку от COVID-19. Больше всего не хотят вакцинироваться во Франции (38%), Польше (37%), Германии (27%) и США (27%).Во всех странах главной причиной нежелания вакцинироваться участники исследования назвали неуверенность в безопасности вакцины. В целом против вакцин чаще высказывались в Мексике (37%), США (25%), Швеции (24%), Германии (23%). Во Франции большая часть переживает за безопасность вакцины (66%), противников прививок - 18%, в Польше - 55% и 17% соответственно. Среди причины респонденты также могли выбрать ответ, что не считают прививку нужной, так как не находятся в зоне риска. Об этом свидетельствует исследование среди меньшего числа стран, проводимое с 7 по 20 декабря. В нем участвовали 19 тысяч человек.Идею обязательной вакцинации чаще других поддерживают в Индии (77%), Индонезии (71%), Мексике (65%). Против чаще высказываются во Франции (63%), Польше (57%), Германии (51%).Данные о статистической погрешности не приводятся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/vaktsinirovanie-1592803768.html

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире