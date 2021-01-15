https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593225384.html

В Москве назвали условие для начала применения зарубежных вакцин от COVID

В Москве назвали условие для начала применения зарубежных вакцин от COVID

Использовать в Москве зарубежные вакцины от коронавируса станут только после их регистрации в РФ, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:38

2021-01-15T16:38

2021-01-15T16:59

гайдаровский форум - 2021

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Использовать в Москве зарубежные вакцины от коронавируса станут только после их регистрации в РФ, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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