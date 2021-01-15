https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593180727.html

В торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от коронавируса

В торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от коронавируса

С 20 января в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:07

2021-01-15T13:07

2021-01-15T14:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С 20 января в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она пояснила, что столичные власти решили организовать пункты вакцинации в популярных общественных местах, чтобы сделать прививки могли как можно больше людей. Первые шесть пунктов откроют во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО", торговых центрах "Океания" и "Город"."Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат СМС-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, с коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", — рассказала вице-мэр.Вакцинация в выездных пунктах будет бесплатной, подчеркнула Ракова.По ее словам, в ТЦ "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля заработают прививочные пункты в ТЦ "Саларис" и "К-153", а с 3 по 9 февраля — в ТЦ Columbus и "Калейдоскоп". В ГУМе выездной пункт начнет работу уже в воскресенье, 17 января, добавила она.Сделать прививку в выездных пунктах можно будет в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Процесс займет около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, еще полчаса — на поствакцинальный осмотр. Записывать на введение второго компонента будут в день первой прививки, дату и время назначит врач по согласованию с жителем. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМC (если он есть).По словам Раковой, делать прививки будут врачи городских поликлиник. Пункты оснастят необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины.Вице-мэр добавила, что теперь желающим сделать прививку москвичам не понадобится справка с места работы, достаточно назвать отрасль.Гражданская вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Первыми начали прививать людей из основных групп риска — врачей и учителей, затем эти категории постоянно расширяли. Пройти вакцинацию могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/vaktsinirovanie-1592803768.html

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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