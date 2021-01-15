https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593180727.html
В торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от коронавируса
В торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от коронавируса
С 20 января в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:07
2021-01-15T13:07
2021-01-15T14:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С 20 января в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она пояснила, что столичные власти решили организовать пункты вакцинации в популярных общественных местах, чтобы сделать прививки могли как можно больше людей. Первые шесть пунктов откроют во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО", торговых центрах "Океания" и "Город"."Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат СМС-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, с коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", — рассказала вице-мэр.Вакцинация в выездных пунктах будет бесплатной, подчеркнула Ракова.По ее словам, в ТЦ "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля заработают прививочные пункты в ТЦ "Саларис" и "К-153", а с 3 по 9 февраля — в ТЦ Columbus и "Калейдоскоп". В ГУМе выездной пункт начнет работу уже в воскресенье, 17 января, добавила она.Сделать прививку в выездных пунктах можно будет в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Процесс займет около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, еще полчаса — на поствакцинальный осмотр. Записывать на введение второго компонента будут в день первой прививки, дату и время назначит врач по согласованию с жителем. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМC (если он есть).По словам Раковой, делать прививки будут врачи городских поликлиник. Пункты оснастят необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины.Вице-мэр добавила, что теперь желающим сделать прививку москвичам не понадобится справка с места работы, достаточно назвать отрасль.Гражданская вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Первыми начали прививать людей из основных групп риска — врачей и учителей, затем эти категории постоянно расширяли. Пройти вакцинацию могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/vaktsinirovanie-1592803768.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
С 20 января в Москве
заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
Она пояснила, что столичные власти решили организовать пункты вакцинации в популярных общественных местах, чтобы сделать прививки могли как можно больше людей. Первые шесть пунктов откроют во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО
в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО", торговых центрах "Океания" и "Город".
"Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат СМС-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, с коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", — рассказала вице-мэр.
Вакцинация в выездных пунктах будет бесплатной, подчеркнула Ракова.
По ее словам, в ТЦ "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля заработают прививочные пункты в ТЦ "Саларис" и "К-153", а с 3 по 9 февраля — в ТЦ Columbus и "Калейдоскоп".
"В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе с трехнедельным интервалом, чтобы горожане могли получить второй компонент вакцины от коронавируса в том же пункте вакцинации", — пояснила вице-мэр.
В ГУМе выездной пункт начнет работу уже в воскресенье, 17 января, добавила она.
Сделать прививку в выездных пунктах можно будет в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Процесс займет около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, еще полчаса — на поствакцинальный осмотр. Записывать на введение второго компонента будут в день первой прививки, дату и время назначит врач по согласованию с жителем. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМC (если он есть).
По словам Раковой, делать прививки будут врачи городских поликлиник. Пункты оснастят необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины.
Вице-мэр добавила, что теперь желающим сделать прививку москвичам не понадобится справка с места работы, достаточно назвать отрасль.
Гражданская вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Первыми начали прививать людей из основных групп риска — врачей и учителей, затем эти категории постоянно расширяли. Пройти вакцинацию могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.