https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593173143.html

Гинцбург назвал срок между перенесенным COVID-19 и вакцинацией

Гинцбург назвал срок между перенесенным COVID-19 и вакцинацией

Ориентировочный срок между перенесенным коронавиурсом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца, переболевшим в легкой форме можно... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:36

2021-01-15T12:36

2021-01-15T12:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ориентировочный срок между перенесенным коронавиурсом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца, переболевшим в легкой форме можно прививаться сразу, однако человек должен быть полностью выздоровевшим, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно, то есть как по норме положено – двух- или трехкратный анализ ПЦР у него должен быть отрицательный. Потом он должен просто восстановиться физически", - рассказал Гинцбург.Ориентировочный срок между заболеванием и вакцинацией, по словам специалиста, составляет пару-тройку месяцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/immunitet-1593079990.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество