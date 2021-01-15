Гинцбург назвал срок между перенесенным COVID-19 и вакцинацией
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник достает из холодильника вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-1
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ориентировочный срок между перенесенным коронавиурсом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца, переболевшим в легкой форме можно прививаться сразу, однако человек должен быть полностью выздоровевшим, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно, то есть как по норме положено – двух- или трехкратный анализ ПЦР у него должен быть отрицательный. Потом он должен просто восстановиться физически", - рассказал Гинцбург.
Ориентировочный срок между заболеванием и вакцинацией, по словам специалиста, составляет пару-тройку месяцев.
"Если на ногах перенес, а большинство все-таки, многие переносят на ногах, ПЦР отрицательный - надо идти и вакцинироваться. А если ты все-таки попал в стационар и тяжело переносил, то надо пару месяцев подождать, пока ты физически не восстановишься", - отметил Гинцбург.
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