https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593163747.html

Глава Центра Гамалеи рассказал, насколько вакцинация защищает от COVID-19

Глава Центра Гамалеи рассказал, насколько вакцинация защищает от COVID-19

Привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Конечно, привитый человек будет гарантированно защищен от тяжелых случаев (коронавируса - ред.), то есть, от возможности проникновения возбудителя в легкие. Но при низком уровне антител может, соответственно, перенести заболевание в легкой форме, в гриппоподобной", - рассказал Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество