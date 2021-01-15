https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593163747.html
Глава Центра Гамалеи рассказал, насколько вакцинация защищает от COVID-19
Глава Центра Гамалеи рассказал, насколько вакцинация защищает от COVID-19
Привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:51
2021-01-15T11:51
2021-01-15T11:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Конечно, привитый человек будет гарантированно защищен от тяжелых случаев (коронавируса - ред.), то есть, от возможности проникновения возбудителя в легкие. Но при низком уровне антител может, соответственно, перенести заболевание в легкой форме, в гриппоподобной", - рассказал Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество