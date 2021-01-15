https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593163330.html

Гинцбург оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

Гинцбург оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

Вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, большинство регионов подходит к этому сознательно, однако в ряде субъектов до сих пор нет даже холодильников... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, большинство регионов подходит к этому сознательно, однако в ряде субъектов до сих пор нет даже холодильников для хранения вакцины, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Темпами идет такими, как идет, вполне очень хорошими, отличными. Другое дело, как мы все понимаем, в один день хочется провакцинировать всю страну, сразу решив все проблемы. Но этого не бывает", - рассказал Гинцбург.Руководство страны, как министерство здравоохранения, так и другие органы, по словам специалиста, делают все возможное "как по наращиванию выпуска вакцины, так и по логистике ее распределения и использования в каждом конкретном регионе"."Большинство регионов очень сознательно подходит. Но не буду называть, в некоторых до сих пор не удосужились закупить холодильники на -20, что, как мы понимаем, не является дефицитом", - отметил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество