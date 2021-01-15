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Гинцбург оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России
Гинцбург оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России
Вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, большинство регионов подходит к этому сознательно, однако в ряде субъектов до сих пор нет даже холодильников... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:51
2021-01-15T11:51
2021-01-15T11:51
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александр гинцбург
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, большинство регионов подходит к этому сознательно, однако в ряде субъектов до сих пор нет даже холодильников для хранения вакцины, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Темпами идет такими, как идет, вполне очень хорошими, отличными. Другое дело, как мы все понимаем, в один день хочется провакцинировать всю страну, сразу решив все проблемы. Но этого не бывает", - рассказал Гинцбург.Руководство страны, как министерство здравоохранения, так и другие органы, по словам специалиста, делают все возможное "как по наращиванию выпуска вакцины, так и по логистике ее распределения и использования в каждом конкретном регионе"."Большинство регионов очень сознательно подходит. Но не буду называть, в некоторых до сих пор не удосужились закупить холодильники на -20, что, как мы понимаем, не является дефицитом", - отметил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса
идет хорошими темпами, большинство регионов подходит к этому сознательно, однако в ряде субъектов до сих пор нет даже холодильников для хранения вакцины, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Темпами идет такими, как идет, вполне очень хорошими, отличными. Другое дело, как мы все понимаем, в один день хочется провакцинировать всю страну, сразу решив все проблемы. Но этого не бывает", - рассказал Гинцбург.
Руководство страны, как министерство здравоохранения, так и другие органы, по словам специалиста, делают все возможное "как по наращиванию выпуска вакцины, так и по логистике ее распределения и использования в каждом конкретном регионе".
"Большинство регионов очень сознательно подходит. Но не буду называть, в некоторых до сих пор не удосужились закупить холодильники на -20, что, как мы понимаем, не является дефицитом", - отметил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.