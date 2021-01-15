https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593161555.html

Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса

Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса

Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами, заявила на РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:41

2021-01-15T11:41

2021-01-15T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

марк захаров

минск

белоруссия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами", - сказала она.Захарова напомнила, что 5 января Россия на безвозмездной основе передала Белоруссии 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения лабораторных исследований. Гуманитарный груз был направлен в Минск.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

минск

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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