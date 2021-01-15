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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593161555.html
Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса
Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса
Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами, заявила на РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:41
2021-01-15T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
марк захаров
минск
белоруссия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами", - сказала она.Захарова напомнила, что 5 января Россия на безвозмездной основе передала Белоруссии 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения лабораторных исследований. Гуманитарный груз был направлен в Минск.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, марк захаров, минск, белоруссия

Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от коронавируса

11:41 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами", - сказала она.
Захарова напомнила, что 5 января Россия на безвозмездной основе передала Белоруссии 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения лабораторных исследований. Гуманитарный груз был направлен в Минск.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМарк ЗахаровМинскБелоруссия
 
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