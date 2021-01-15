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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593150435.html
На Колыме массовая вакцинация от COVID-19 начнется на следующей неделе
На Колыме массовая вакцинация от COVID-19 начнется на следующей неделе
Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 в пятницу прибыли в Магаданскую область, на следующей неделе в регионе стартует массовая вакцинация жителей,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:56
2021-01-15T10:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
магадан
магаданская область
общество
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МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 в пятницу прибыли в Магаданскую область, на следующей неделе в регионе стартует массовая вакцинация жителей, сообщает правительство Колымы.Ранее в Магаданской области от COVID-19 вакцинировали почти исключительно медиков и социальных работников. Для образования массового иммунитета в этом году планируют привить больше 40 тысяч человек.Поясняется, что на первоначальном этапе около 200 доз передадут в ближайшие к Магадану Ольский и Хасынский городские округа. Вакцина "Спутник V" требует особых условий при транспортировке. Сейчас доставляют морозильное оборудование в районные больницы.По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились более 7,5 тысячи человек, что превышает 5% от общего населения. 73 человека умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593124630.html
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коронавирус в россии, магадан, магаданская область, общество

На Колыме массовая вакцинация от COVID-19 начнется на следующей неделе

10:56 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 в пятницу прибыли в Магаданскую область, на следующей неделе в регионе стартует массовая вакцинация жителей, сообщает правительство Колымы.
Ранее в Магаданской области от COVID-19 вакцинировали почти исключительно медиков и социальных работников. Для образования массового иммунитета в этом году планируют привить больше 40 тысяч человек.
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"Прибыли три тысячи доз вакцины "Спутник V"… С 18 января приступают к началу массовой иммунизации колымчан от COVID-19… К настоящему времени в Магаданской области уже использовано 442 дозы, и на этой неделе также поступило еще 796. Всего до конца первого квартала на Колыму будет поставлено суммарно 11 тысяч доз препарата "Спутник V", - говорится в сообщении.
Поясняется, что на первоначальном этапе около 200 доз передадут в ближайшие к Магадану Ольский и Хасынский городские округа. Вакцина "Спутник V" требует особых условий при транспортировке. Сейчас доставляют морозильное оборудование в районные больницы.
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"Иммунизация разбита на три этапа. На первом этапе прививались медицинские и педагогические работники, а также сотрудники социальной сферы. На втором этапе - силовые структуры, торговля, транспорт, питание. На третьем этапе – более широкий охват. Это практически все население. Сейчас цель номер одни – иммунизация лиц старшего поколения и людей, страдающих хроническими заболеваниями", - цитирует правительство первого заместителя министра здравоохранения региона Елену Кузьменко.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились более 7,5 тысячи человек, что превышает 5% от общего населения. 73 человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМагаданМагаданская областьОбщество
 
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