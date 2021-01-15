https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593150435.html

На Колыме массовая вакцинация от COVID-19 начнется на следующей неделе

На Колыме массовая вакцинация от COVID-19 начнется на следующей неделе

Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 в пятницу прибыли в Магаданскую область, на следующей неделе в регионе стартует массовая вакцинация жителей,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:56

2021-01-15T10:56

2021-01-15T10:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

магадан

магаданская область

общество

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МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 в пятницу прибыли в Магаданскую область, на следующей неделе в регионе стартует массовая вакцинация жителей, сообщает правительство Колымы.Ранее в Магаданской области от COVID-19 вакцинировали почти исключительно медиков и социальных работников. Для образования массового иммунитета в этом году планируют привить больше 40 тысяч человек.Поясняется, что на первоначальном этапе около 200 доз передадут в ближайшие к Магадану Ольский и Хасынский городские округа. Вакцина "Спутник V" требует особых условий при транспортировке. Сейчас доставляют морозильное оборудование в районные больницы.По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились более 7,5 тысячи человек, что превышает 5% от общего населения. 73 человека умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593124630.html

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593068278.html

магадан

магаданская область

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коронавирус в россии, магадан, магаданская область, общество