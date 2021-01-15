https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593129385.html

В России началась вакцинация от коронавируса членов семей военных

В России началась вакцинация от коронавируса членов семей военных

Добровольная вакцинация от коронавируса членов семей военнослужащих началась по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:20

2021-01-15T08:20

2021-01-15T08:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Добровольная вакцинация от коронавируса членов семей военнослужащих началась по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу оперативным штабом военного ведомства по борьбе с COVID-19 организована работа по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих", - сказали в военном ведомстве.По данным министерства, для этого в видах Вооруженных сил РФ, родах войск, в военных округах и на Северном флоте готовится расчет дополнительной потребности вакцины "Спутник V" для членов семей военнослужащих."В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется", - сказали в министерстве.Там подчеркнули, что вакцинация членов семей военнослужащих "позволит в короткие сроки существенно нарастить усилия по защите здоровья и укреплению эпидемиологической безопасности в Вооруженных силах РФ в рамках борьбы с COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593074554.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу