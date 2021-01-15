https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593128980.html

Более ста тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса

Более ста тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса

Более 100 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:13

2021-01-15T08:13

2021-01-15T08:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587499268_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8296d43ad182ac4bc11ac7a9f4dad98a.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Более 100 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."По состоянию на 15 января 2021 года в Вооруженных силах РФ вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тысяч военнослужащих", - сказали в министерстве.В военном ведомстве рассказали, что по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу организована вакцинация профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений с началом учебного процесса после завершения зимних каникул.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность