https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593128980.html
Более ста тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса
Более ста тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса
Более 100 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:13
2021-01-15T08:13
2021-01-15T08:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587499268_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8296d43ad182ac4bc11ac7a9f4dad98a.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Более 100 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."По состоянию на 15 января 2021 года в Вооруженных силах РФ вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тысяч военнослужащих", - сказали в министерстве.В военном ведомстве рассказали, что по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу организована вакцинация профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений с началом учебного процесса после завершения зимних каникул.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587499268_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2a2695bbd7f80c57ab006675593b7717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность