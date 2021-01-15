https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593267028.html

Более 200 тысяч аргентинцев привились "Спутником V"

Более 200 тысяч аргентинцев привились "Спутником V"

Аргентина вакцинировала российским "Спутником V" больше 200 тысяч человек во всех провинциях страны, сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:52

2021-01-15T19:52

2021-01-15T19:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Аргентина вакцинировала российским "Спутником V" больше 200 тысяч человек во всех провинциях страны, сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти.Первые 300 тысяч доз вакцины, прибывшие в Аргентину в конце декабря, предназначены для медиков в возрасте от 18 до 59 лет.В субботу самолет привезет в Аргентину еще 300 тысяч доз второго компонента российской вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, в мире