https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593267028.html
Более 200 тысяч аргентинцев привились "Спутником V"
Более 200 тысяч аргентинцев привились "Спутником V"
Аргентина вакцинировала российским "Спутником V" больше 200 тысяч человек во всех провинциях страны, сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:52
2021-01-15T19:52
2021-01-15T19:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_cd21173e4d40bf775ac758b7ca9d4c5a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Аргентина вакцинировала российским "Спутником V" больше 200 тысяч человек во всех провинциях страны, сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти.Первые 300 тысяч доз вакцины, прибывшие в Аргентину в конце декабря, предназначены для медиков в возрасте от 18 до 59 лет.В субботу самолет привезет в Аргентину еще 300 тысяч доз второго компонента российской вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6d53fb6ab7685477fc91f1e7b83dd72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, в мире