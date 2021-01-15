Латвия назвала условие использования вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
На вопрос, возможно ли в Латвии использование "Спутник V", Павлютс ответил, что "на данном этапе - определенно нет".
"Эта вакцина (Спутник V) не проверена в лабораториях организаций, которым Латвия доверяет и с которыми сотрудничает - стран Европейского Союза и партнеров. И насколько мне известно, параметры по разработке и клиническим испытаниям не были предоставлены в достаточном объеме для использования этой вакцины на территории ЕС. Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми вакцинами, что утвердит Евросоюз. И больше всего мы ждем вакцины от AstraZeneca", - рассказал министр журналистам.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.