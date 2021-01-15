https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593250664.html

Латвия назвала условие использования вакцины "Спутник V"

Латвия назвала условие использования вакцины "Спутник V"

Латвия пока не рассматривает возможность использования российской вакцины "Спутник V", но будет готова это сделать, если ее утвердит Евросоюз, заявил... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:17

2021-01-15T18:17

2021-01-15T18:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евросоюз

латвия

в мире

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РИГА, 15 янв – РИА Новости. Латвия пока не рассматривает возможность использования российской вакцины "Спутник V", но будет готова это сделать, если ее утвердит Евросоюз, заявил журналистам министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.На вопрос, возможно ли в Латвии использование "Спутник V", Павлютс ответил, что "на данном этапе - определенно нет".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593037055.html

латвия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, латвия, в мире