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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593250664.html
Латвия назвала условие использования вакцины "Спутник V"
Латвия назвала условие использования вакцины "Спутник V"
Латвия пока не рассматривает возможность использования российской вакцины "Спутник V", но будет готова это сделать, если ее утвердит Евросоюз, заявил... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:17
2021-01-15T18:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евросоюз
латвия
в мире
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РИГА, 15 янв – РИА Новости. Латвия пока не рассматривает возможность использования российской вакцины "Спутник V", но будет готова это сделать, если ее утвердит Евросоюз, заявил журналистам министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.На вопрос, возможно ли в Латвии использование "Спутник V", Павлютс ответил, что "на данном этапе - определенно нет".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, латвия, в мире

Латвия назвала условие использования вакцины "Спутник V"

18:17 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИГА, 15 янв – РИА Новости. Латвия пока не рассматривает возможность использования российской вакцины "Спутник V", но будет готова это сделать, если ее утвердит Евросоюз, заявил журналистам министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.
На вопрос, возможно ли в Латвии использование "Спутник V", Павлютс ответил, что "на данном этапе - определенно нет".

"Эта вакцина (Спутник V) не проверена в лабораториях организаций, которым Латвия доверяет и с которыми сотрудничает - стран Европейского Союза и партнеров. И насколько мне известно, параметры по разработке и клиническим испытаниям не были предоставлены в достаточном объеме для использования этой вакцины на территории ЕС. Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми вакцинами, что утвердит Евросоюз. И больше всего мы ждем вакцины от AstraZeneca", - рассказал министр журналистам.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвросоюзЛатвияВ мире
 
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