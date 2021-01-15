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Pfizer сокращает поставки вакцины от BioNTech
Pfizer сокращает поставки вакцины от BioNTech
Американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины от своего немецкого партнера BioNTech на три-четыре недели, сообщил в пятницу немецкий телеканал N-tv со РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:13
2021-01-15T18:13
2021-01-15T18:13
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины от своего немецкого партнера BioNTech на три-четыре недели, сообщил в пятницу немецкий телеканал N-tv со ссылкой на минздрав ФРГ.Решение принято в связи со строительными работами на заводе Pfizer в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе, сообщил телеканал со ссылкой на министерство.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., германия, бельгия, в мире, экономика