https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593249211.html

Pfizer сокращает поставки вакцины от BioNTech

Pfizer сокращает поставки вакцины от BioNTech

Американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины от своего немецкого партнера BioNTech на три-четыре недели, сообщил в пятницу немецкий телеканал N-tv со РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:13

2021-01-15T18:13

2021-01-15T18:13

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

германия

бельгия

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины от своего немецкого партнера BioNTech на три-четыре недели, сообщил в пятницу немецкий телеканал N-tv со ссылкой на минздрав ФРГ.Решение принято в связи со строительными работами на заводе Pfizer в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе, сообщил телеканал со ссылкой на министерство.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593241034.html

германия

бельгия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., германия, бельгия, в мире, экономика