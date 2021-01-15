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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593245451.html
В Сербии рассказали о ходе получения "Спутником V" постоянного разрешения
В Сербии рассказали о ходе получения "Спутником V" постоянного разрешения
Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" находится в Сербии в процессе получения постоянного разрешения на применение, заявили члены... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:56
2021-01-15T17:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
китай
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БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" находится в Сербии в процессе получения постоянного разрешения на применение, заявили члены кризисного штаба.Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что страна ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Вакцинация в стране началась 24 декабря американо-германской вакциной Pfizer и BioNTech."Препарат от Pfizer получил постоянное разрешение… Что касается российской вакцины, она сейчас имеет временное разрешение, в настоящее время проходит процесс получения постоянного разрешения. Что касается вакцины из КНР, она, как и предыдущие, получит сначала временное разрешение, затем и постоянную регистрацию", - сообщил на брифинге секретарь здравоохранения автономного края Воеводина доктор Зоран Гойкович.Накануне Брнабич сделала вторую инъекцию вакцины американо-германского производства Pfizer и BioNTech. К электронной форме на сайте электронной администрации "е-Управа", через который к четвергу заявки на иммунизацию подали около 200 тысяч сербских граждан, добавился и колл-центр.Президент Сербии Александр Вучич в четверг заявил о готовности властей вакцинировать 80% населения семимиллионной страны от COVID-19 препаратами от различных производителей. Премьер Сербии заявляла, что официальный Белград имеет договоренности с различными производителями на 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов человек.Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, китай, белград (город), в мире

В Сербии рассказали о ходе получения "Спутником V" постоянного разрешения

17:56 15.01.2021 (обновлено: 17:57 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" находится в Сербии в процессе получения постоянного разрешения на применение, заявили члены кризисного штаба.
Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что страна ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. Вакцинация в стране началась 24 декабря американо-германской вакциной Pfizer и BioNTech.
"Препарат от Pfizer получил постоянное разрешение… Что касается российской вакцины, она сейчас имеет временное разрешение, в настоящее время проходит процесс получения постоянного разрешения. Что касается вакцины из КНР, она, как и предыдущие, получит сначала временное разрешение, затем и постоянную регистрацию", - сообщил на брифинге секретарь здравоохранения автономного края Воеводина доктор Зоран Гойкович.
Накануне Брнабич сделала вторую инъекцию вакцины американо-германского производства Pfizer и BioNTech. К электронной форме на сайте электронной администрации "е-Управа", через который к четвергу заявки на иммунизацию подали около 200 тысяч сербских граждан, добавился и колл-центр.
Президент Сербии Александр Вучич в четверг заявил о готовности властей вакцинировать 80% населения семимиллионной страны от COVID-19 препаратами от различных производителей. Премьер Сербии заявляла, что официальный Белград имеет договоренности с различными производителями на 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияКитайБелград (город)В мире
 
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