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Израильская клиника в Сколково предложит пациентам вакцину "Спутник V"
Израильская клиника в Сколково предложит пациентам вакцину "Спутник V"
Израильская клиника "Хадасса Москва" (Hadassah) в Сколково планирует предложить своим пациентам российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили в... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:43
2021-01-15T17:43
2021-01-15T17:43
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Израильская клиника "Хадасса Москва" (Hadassah) в Сколково планирует предложить своим пациентам российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе медучреждения."(Израильская клиника "Хадасса Москва") планирует предложить своим пациентам российскую (вакцину) - "Спутник V", - говорится в сообщении.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Позднее Росздравнадзор заявил, что применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории Международного медицинского кластера в Сколково. В клинике затем заявили, что прекратили переговоры с Pfizer о поставке вакцины в московский филиал.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, сколково, москва, общество