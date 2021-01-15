https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593241858.html

Израильская клиника в Сколково предложит пациентам вакцину "Спутник V"

Израильская клиника в Сколково предложит пациентам вакцину "Спутник V"

Израильская клиника "Хадасса Москва" (Hadassah) в Сколково планирует предложить своим пациентам российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:43

2021-01-15T17:43

2021-01-15T17:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Израильская клиника "Хадасса Москва" (Hadassah) в Сколково планирует предложить своим пациентам российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе медучреждения."(Израильская клиника "Хадасса Москва") планирует предложить своим пациентам российскую (вакцину) - "Спутник V", - говорится в сообщении.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Позднее Росздравнадзор заявил, что применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории Международного медицинского кластера в Сколково. В клинике затем заявили, что прекратили переговоры с Pfizer о поставке вакцины в московский филиал.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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