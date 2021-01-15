https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593241034.html
Израильская клиника в Сколково прекратила переговоры с Pfizer по вакцине
Израильская клиника в Сколково прекратила переговоры с Pfizer по вакцине
Израильская клиника "Хадасса Москва" (Hadassah) в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:39
2021-01-15T17:39
2021-01-15T17:39
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Израильская клиника "Хадасса Москва" (Hadassah) в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе медучреждения."Клиника "Хадасса Москва", участник ММК (Международного медицинского кластера - ред.) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против ковида", - говорится в сообщении.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Позднее Росздравнадзор заявил, что применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории Международного медицинского кластера в Сколково.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593105035.html
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РИА Новости
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