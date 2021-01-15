Псковская область получит 17,5 тысячи доз вакцины от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион поступит 7300 доз, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
"Псковская область приступила к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции… Количество поступивших на сегодняшний день доз – 3043, и вакцинированы на различных этапах 208 человек. До конца января планируется поставка 7300 доз, в первую неделю февраля – еще 10 200 доз", - сказала она на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.
"Мы готовы к… развертыванию в случае поступления в ближайшее время специализированного холодильного оборудования дополнительных прививочных пунктов. Прививочные пункты на сегодняшний день развернуты в восьми медицинских организациях, до конца месяца мы планируем развернуть прививочные пункты во всех медицинских организациях без исключения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь", - добавила Гаращенко.
Глава регионального комздрава уточнила, что для обеспечения вакцинации маломобильных групп населения будет организована либо доставка граждан в прививочные пункты, либо работа мобильных прививочных пунктов.
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