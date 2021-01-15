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Псковская область получит 17,5 тысячи доз вакцины от COVID-19
Псковская область получит 17,5 тысячи доз вакцины от COVID-19
Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:29
2021-01-15T17:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион поступит 7300 доз, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко."Мы готовы к… развертыванию в случае поступления в ближайшее время специализированного холодильного оборудования дополнительных прививочных пунктов. Прививочные пункты на сегодняшний день развернуты в восьми медицинских организациях, до конца месяца мы планируем развернуть прививочные пункты во всех медицинских организациях без исключения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь", - добавила Гаращенко.Глава регионального комздрава уточнила, что для обеспечения вакцинации маломобильных групп населения будет организована либо доставка граждан в прививочные пункты, либо работа мобильных прививочных пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, общество

Псковская область получит 17,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

17:29 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион поступит 7300 доз, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
"Псковская область приступила к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции… Количество поступивших на сегодняшний день доз – 3043, и вакцинированы на различных этапах 208 человек. До конца января планируется поставка 7300 доз, в первую неделю февраля – еще 10 200 доз", - сказала она на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.
"Мы готовы к… развертыванию в случае поступления в ближайшее время специализированного холодильного оборудования дополнительных прививочных пунктов. Прививочные пункты на сегодняшний день развернуты в восьми медицинских организациях, до конца месяца мы планируем развернуть прививочные пункты во всех медицинских организациях без исключения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь", - добавила Гаращенко.
Глава регионального комздрава уточнила, что для обеспечения вакцинации маломобильных групп населения будет организована либо доставка граждан в прививочные пункты, либо работа мобильных прививочных пунктов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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