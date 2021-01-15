https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593238834.html

Псковская область получит 17,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

Псковская область получит 17,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:29

2021-01-15T17:29

2021-01-15T17:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Администрация Псковской области к концу первой недели февраля рассчитывает получить 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе до конца января в регион поступит 7300 доз, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко."Мы готовы к… развертыванию в случае поступления в ближайшее время специализированного холодильного оборудования дополнительных прививочных пунктов. Прививочные пункты на сегодняшний день развернуты в восьми медицинских организациях, до конца месяца мы планируем развернуть прививочные пункты во всех медицинских организациях без исключения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь", - добавила Гаращенко.Глава регионального комздрава уточнила, что для обеспечения вакцинации маломобильных групп населения будет организована либо доставка граждан в прививочные пункты, либо работа мобильных прививочных пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

псковская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, общество