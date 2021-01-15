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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593206042.html
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:02
2021-01-15T15:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
парагвай
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Регистрацию провели по ускоренной процедуре — без дополнительных клинических исследований на территории государства. Таким же образом "Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.Поставки вакцины в Парагвай обеспечат благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах."Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона, и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, парагвай, в мире

Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

15:02 15.01.2021 (обновлено: 15:18 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Регистрацию провели по ускоренной процедуре — без дополнительных клинических исследований на территории государства. Таким же образом "Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
12:45Распространение коронавируса
Лидер украинской "Партии Шария" готов привиться вакциной "Спутник V"
Поставки вакцины в Парагвай обеспечат благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
"Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона, и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийПарагвайВ мире
 
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