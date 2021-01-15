https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593206042.html

Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:02

2021-01-15T15:02

2021-01-15T15:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Регистрацию провели по ускоренной процедуре — без дополнительных клинических исследований на территории государства. Таким же образом "Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.Поставки вакцины в Парагвай обеспечат благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах."Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона, и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593175346.html

латинская америка

парагвай

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2021

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